PARSUK tem duas bolsas de investigação para universitários no Reino Unido

Até 19 de Abril, estudantes do primeiro e segundo ciclos do ensino superior podem candidatar-se a duas bolsas da PARSUK. Em causa estão projectos em Psicologia e Ciências da Saúde a desenvolver no Reino Unido.

O programa Xperience, da Associação Portuguesa de Investigadores e Estudantes no Reino Unido (PARSUK), regressa com duas bolsas, de 1750 euros cada, para atribuir a projectos de investigação. Dessa quantia, 1500 euros serão atribuídos a estudantes do primeiro e segundo ciclos do ensino superior, 250 aos orientadores.

Os estudantes terão a oportunidade de desenvolver os projectos durante quatro semanas, no Verão, “numa universidade ou centro de investigação no Reino Unido, sob a orientação de um membro” da PARSUK, refere o comunicado da associação. As candidaturas estão abertas até 19 de Abril.

Numa primeira fase de candidaturas, que já terminou, orientadores membros da PARSUK submeteram os projectos que gostariam de ver desenvolvidos — e foram seleccionados três, nas áreas da Psicologia e Ciências da Saúde. Agora é a vez dos estudantes interessados concorrerem a cada um deles.

Para além dos universitários que frequentem o “último ano do primeiro ciclo ou segundo ciclos do ensino superior, matriculados em instituições portugueses”, a PARSUK aceita candidaturas de quem “tenha concluído um curso de primeiro ciclo universitário há menos de um ano relativamente à data de abertura das candidaturas”, isto é, 19 de Março, lê-se no regulamento da organização. Os candidatos têm de ter obrigatoriamente uma média “igual ou superior a 13 valores no ciclo de estudos concluído”. Contudo, para os estudantes cujo ciclo que frequentam ainda não tenha ficado concluído, a PARSUK irá considerar a “média ponderada das unidades curriculares concluídas até à data de abertura do concurso”.

Os estudantes podem concorrer a um dos projectos de investigação da autoria dos orientadores e devem preencher o formulário de candidatura online, que tem de estar em inglês. Os vencedores serão conhecidos entre 5 e 12 de Maio e 13 a 20 de Maio.

Texto editado por Ana Maria Henriques