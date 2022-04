O fotojornalista Maksim Levin foi morto na guerra na Ucrânia. Estas são as suas últimas imagens

Desde que a guerra eclodiu na Ucrânia, o mundo tem observado, em choque, a morte de jornalistas e fotojornalistas nesse país, sendo a mais recente a do fotojornalista ucraniano Maksim Levin. Foi encontrado morto numa vila a norte de Kiev a 1 de Abril, avançou o site de notícias LB.ua, onde trabalhava. Colaborador frequente da Reuters, estava a acompanhar o conflito na Ucrânia. Para trás, deixa a namorada e quatro filhos.

Nascido em 1981, na zona de Kiev, Maksim – conhecido também por Maks – estava desaparecido desde 13 de Março. Segundo o que a ex-mulher, Inna Varenytsia, contou à Reuters, o seu telemóvel terá estado online pela última vez por volta das 11h23 desse dia. O fotojornalista estava perto da vila de Huta-Mezhyhirska, área onde soldados russos estavam a lutar.

Reagindo à notícia, John Pullman, editor de imagem global da Reuters, disse que todos estão “profundamente tristes". “Maks tem fornecido fotografias cativantes e vídeos da Ucrânia para a Reuters desde 2013. A sua morte é uma grande perda no mundo do jornalismo. Os nossos pensamentos estão com a sua família neste tempo difícil”, reiterou, citado pela agência de notícias, que lhe prestou homenagem com a partilha de algumas das suas últimas fotografias.

Maksim junta-se aos restantes jornalistas e fotojornalistas que já foram mortos na Ucrânia: Oksana Baulina, Oleksandra Kuvshynova, Pierre Zakrzewski, Brent Renaud, Yevhenii Sakun e Shakirov Dilerbek Shukurovych. Contudo, estas mortes não acontecem apenas na guerra no país do Leste. De acordo com o Barómetro da Liberdade de Imprensa dos Repórteres Sem Fronteiras, 21 jornalistas já foram assassinados este ano em todo o mundo, tendo sido o maior número no México, com sete no total.

