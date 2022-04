Zelenskii e o julgamento da História

A História há de julgar o papel trágico, e ainda pouco nítido, desempenhado Volodymyr Zelenskii na guerra que a humanidade jamais imaginaria presenciar e a que agora assiste, entre incrédula e atônita. Revigorado com o súbito aumento de popularidade após o início da guerra, o presidente ucraniano acredita que assim poderá permanecer se continuar apostando todas as suas fichas em um patriotismo anacrônico e suicida.

Com os parceiros do Ocidente prudentemente à distância e sem coragem de interferir no conflito, a Ucrânia recebe solidariedade na forma de ajuda humanitária e de armamentos. Mas, caminha, indiscutivelmente, para uma derrota, em doses homeopáticas de agonia e horror, diante de um adversário irredutível e muito mais poderoso em termos militares.

Quando Zelenskii se render ou for derrotado — o que parece ser apenas uma questão de tempo —, a Ucrânia será um país destroçado, com a sua história em escombros, com milhares de mortos e famílias desfeitas dramaticamente. As tradições, a rica cultura, os monumentos, tudo estará intacto, apenas, na memória dos que ficarem vivos e nos arquivos da Internet.

O mundo inteiro assiste, em tempo real, ao esfacelamento de uma nação e ao martírio de seu povo — ao que tudo indica, até o último ucraniano —, apenas para fazer jus à fama de povo heróico e combatente. Estratégia que poderá sair muito cara a Zelenskii, quando os ucranianos tiverem a real dimensão de todas as perdas, que serão bem maiores que apenas militares.

A Ucrânia enfrenta a Rússia com a mesma determinação e heroísmo com que lutou contra a Alemanha nazista, na Segunda Guerra. Mas, não basta; os tempos mudaram. Recuar ou render-se para negociar e sobreviver não é nem deve ser motivo de vergonha. A vida, em todos os sentidos, de milhares de ucranianos seria poupada, assim como a infraestrutura básica do país. A única grande derrota seria, talvez, a que Zelenskii não admite: a da sua ambição política.