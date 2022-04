Segurança alimentar: a nossa única hipótese é proteger o ambiente

A WWF está preocupada com o facto de a guerra na Ucrânia estar a ser utilizada como justificação para pôr em causa a Política Agrícola Comum, a Estratégia Do Prado Ao Prato e outras políticas que visam tornar o sistema alimentar da UE mais sustentável.

A guerra na Ucrânia é uma situação absolutamente dramática e os nossos pensamentos estão com todos os que são afetados à medida que a crise humanitária se acelera todos os dias. Além da principal preocupação em proteger e apoiar as pessoas afetadas, a crise está a alastrar para a segurança alimentar. A WWF está preocupada com o facto de esta situação estar a ser indevidamente utilizada como justificação para enfraquecer disposições da Política Agrícola Comum ou para questionar iniciativas políticas (tais como a Estratégia Do Prado Ao Prato, a Estratégia da União Europeia para a Biodiversidade 2030, legislação sobre desflorestação, restauro, pesticidas, entre outras) que visam tornar o sistema alimentar da UE mais sustentável e resiliente.