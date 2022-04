A propósito de “Silêncios pós-coloniais”

Sobre o comentário do Dr. Francisco Teixeira da Mota, publicado na vossa edição de 1 de Abril, intitulado “Silêncios pós-coloniais”, esclareço que publiquei, em 2007, um livro intitulado Guerra, Paz e Fuzilamentos dos Guerreiros; Guiné 1970-1980, na extinta editora Prefácio. Ao longo de todos estes anos não houve qualquer reacção do Estado Português ao seu conteúdo. Depois, em 2021, no Programa Fim do Império (Liga dos Combatentes, Comissão Portuguesa de História Militar e Câmara Municipal de Oeiras) voltei a publicar, agora na Âncora Editora, uma edição actualizada, com um título mais abrangente - Guerra Paz e… Fuzilamentos. (…) -, que foi apresentado em Faro, em 25 de Novembro de 2021 e em Oeiras, em 15 de Fevereiro de 2022. No ano passado também, por indicação de um militar, concedi uma entrevista aos referidos jornalistas da revista digital Divergente e, apesar da insistência, as questões levantadas por Teixeira da Mota continuam sem resposta.

Manuel Amaro Bernardo (Cor. Ref.)

Carnaxide

Foral Manuelino de Olivença (1510)

Mereceu um grande acolhimento a apresentação duma edição moderna do Foral Manuelino de Olivença de 1510. A igreja do Convento de São João de Deus, em Olivença, estava cheia. A edição, com 756 páginas, dum extremo rigor histórico, e com aspetos artísticos assinaláveis, divide-se em dois volumes. Foi por volta das doze horas que neste memorável dia 26 de março de 2022 foi dada a conhecer a obra, após um labor exaustivo de seis anos.

Trata-se da primeira obra deste género lançada fora do território sob administração portuguesa , e (citando uma nota camarária)"reflete temas como as tarifas e impostos no século XVI, quando a cidade oliventina viveu a sua maior época de esplendor nesse século porque tornou-se a ‘Muito Nobre e Notável’; além de aumentar em população e na qual foram construídas Ponte Ajuda, a Santa Casa de Misericórdia ou a Igreja Madalena, entre outros edifícios religiosos, civis ou militares.”.

Continuando a citar: “Ao ato de apresentação, além dos autores da obra, Saul António Gomes, Mário Rui Simões Rodrigues e José Antonio González Carrillo, assistiram o Presidente da Câmara Municipal de Olivença, Manuel J. González Andrade; o Deputado da Cultura de Diputación de Badajoz, Francisco Martos; o historiador e medievalista espanhol e professor da Universidade de Extremadura, Francisco Garcia Fitz.”

No final, assistiu-se a um breve momento musical, a cargo de três estudantes da Universidade de Coimbra, envergando capa e batina.

Entre alguns presentes, manifestava-se alguma estranheza pela falta de notícias do evento na imprensa portuguesa, quando, pela sua importância, seria de esperar outra atitude.

Carlos Luna,

Estremoz

A transição por calcular

29 de julho de 2021 foi o dia de sobrecarga da Terra, data na qual esgotamos os recursos naturais renováveis disponíveis para o ano. É óbvio que precisamos de passar a viver de forma mais frugal para evitar uma falência ecológica do planeta e o consumo de energia é certamente um dos pontos mais críticos.

Passamos até a ter ministérios com transição energética no título, sendo a redução da utilização dos combustíveis fósseis uma das suas bandeiras mais vistosas. Também se decreta que veículos elétricos serão o futuro exclusivo e obrigatório, já em 2035 ou talvez até antes. Mas não basta dizer que “se quer” aumentar a produção de energia elétrica de fonte renovável. Para lá dos títulos falta conteúdo. Hoje em Portugal falta aproximadamente um terço de “renováveis”. Isto é um número concreto, são tantos kWh. Para 2035 qual será a procura de energia elétrica nessa altura, devidamente aumentada pelos novos veículos elétricos? Quantos kWh? De que fontes “renováveis” virão esses kWh? Há um plano, qual? É que mais rios para barragens e montes para eólicas, já não sobram muitos, além da polémica… ambiental com os mesmos.

Na Europa o défice atual é ainda maior, especialmente se se considerar que o nuclear não é “bom e limpo”. Recentemente até se tinha decretado que o gás natural podia ser considerado “transitoriamente limpo”; depois Putin complicou as contas. Cheira-me que para as agendas políticas 2035 é noutro século e, ao dia de hoje, o fundamental é capitalizar títulos e declarações de intenções. Mas saber quantos kWh serão necessários e de onde virão é uma exigência básica. Se não sabem quantos kWh, podem apresentar em joules ou em calorias… Entretanto, o pessoal adere a veículos elétricos com uns frugais 300 cv ou mais, achando que esse é o caminho da salvação.

Carlos J F Sampaio,

Esposende