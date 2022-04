Se há crimes de guerra, há criminosos de guerra; se há criminosos de guerra, estes devem ser julgados

As últimas informações e imagens que nos chegam da guerra na Ucrânia mostram que é cada vez menor a distância que separa este nosso século XXI dos piores horrores do século XX, em pleno continente europeu. Ainda não estamos lá, mas levamos pouco mais de um mês nesta fase da invasão da Rússia de Putin à Ucrânia, e não os anos que duraram as grandes guerras europeias do passado; a questão é a que ponto deixaremos que se chegue.