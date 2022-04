Trânsito condicionado esta terça-feira em Lisboa devido ao Benfica-Liverpool

Jogo dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, marcado para as 20h, obriga a condicionamentos temporários no trânsito junto ao Estádio da Luz antes e depois da partida.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP avisa que esta terça-feira, na sequência da realização do jogo de futebol entre o Benfica e o Liverpool, previsto para as 20h no Estádio da Luz, em Lisboa, “haverá necessidade de proceder a condicionamentos temporários de trânsito nas imediações do estádio”, antes do jogo, entre as 18h/19h, e após o evento, entre as 22h05/22h30, “devido ao acompanhamento de adeptos visitantes até ao estádio”.

O aviso é feito numa nota divulgada esta segunda-feira, que precisa que os constrangimentos serão sentidos nas seguintes vias: Avenida do Colégio Militar (junto ao Centro Colombo), a Avenida Lusíada, Rua Frei Luís de Granada, rotunda Cosme Damião e Avenida Machado Santos.

A PSP recomenda aos adeptos do Liverpool que forem assistir ao jogo dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, que, no caso de se deslocarem para a Luz de táxi ou TVDE, “se dirijam para a Avenida Colégio Militar, junto ao Centro Comercial Colombo, local a partir do qual haverá encaminhamento e acompanhamento para o estádio”.

Aconselha-se ainda todos os adeptos a guardarem no telemóvel o número do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (217 654 242) para se for necessário pedir uma intervenção policial, ou, em alternativa, contactarem as autoridades através do 112. “A acção da PSP será no sentido de minimizar os impactos destes condicionamentos, garantindo as necessidades de segurança e da circulação rodoviária nos locais afectados”, remata a polícia.