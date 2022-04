Grammys 2022: Cor e muito amor no regresso das estrelas da música à passadeira vermelha

Depois de uma edição muito tímida, com poucos convidados e muito distanciamento social, os Grammys parecem ter voltado em força a Las Vegas. Este domingo, antes da 64.ª edição dos prémios da música, as estrelas desfilaram à porta da Arena MGM Grand Garden. O amor esteve no ar, com os casais em destaque, numa ecléctica passadeira vermelha onde não faltou cor.

A rainha da noite foi Olivia Rodrigo que levou para casa três prémios, entre eles os de artista revelação e de melhor álbum pop. Com apenas 19 anos, a cantora norte-americana foi também um dos destaques na passadeira vermelha, com um arrojado vestido assinado pela Vivienne Westwood. O modelo sensual abraçava o corpo da artista e foi completado com umas luvas até cima do cotovelo e uma gargantilha.

Foto Olivia Rodrigo REUTERS/MARIA ALEJANDRA CARDONA

Ao lado de Kim Taehyung, da banda BTS, a artista protagonizou um dos momentos mais falados da noite. O cantor sul-coreano aparece a segredar ao ouvido de Olivia Rodrigo, e a Internet não tardou a lançar rumores sobre um possível romance entre os dois. Não se sabe o que terá dito o artista de 26 anos à cantora de Drivers License, mas Rodrigo abre a boca em sinal de espanto, quando este lhe mostra o cartão que tem nas mãos.

Na cerimónia actuaram Lil Nas X, Billie Eilish, BTS e Justin Bieber. Eilish estava nomeada para vários prémios, entre álbum do ano e canção do ano, mas não levou para casa nenhuma estatueta. A jovem de 20 anos tem sido sempre das presenças mais esperadas nas passadeiras vermelhas, onde costuma surpreender pelos coordenados exagerados. Tal como nos Óscares, há uma semana, optou pela sua zona de conforto, com uma criação de Rick Owens. O vestido assemelha-se a um gigante blazer desconstruído.

Foto LUSA/DAVID SWANSON

Em Las Vegas foi também a noite do amor e não faltaram casais em demonstrações de afecto em plena passadeira vermelha — certamente desafiados pelos fotógrafos. Justin Bieber e Hailey Baldwin Bieber eram um dos casais mais aguardados. O cantor, na corrida para diversos prémios, vestia um exagerado fato assinado pela Balenciaga, com gorro rosa choque. Por contraste ao marido, a modelo usou um singelo vestido em seda, assinado pela Saint Laurent.

Foto REUTERS/MARIA ALEJANDRA CARDONA

Num dos coordenados mais românticos da noite, uma criação Dior, a actriz Rachel Zegler, protagonista de West Side Story, desfilou com o namorado, o também actor Josh Andrés Rivera. A ex-modelo Chrissy Teigen ao lado do marido, o cantor John Legend, brilhou num volumoso vestido rosa da marca Nicole + Felicia Couture. Já a socialite Kourtney Kardashian e o músico Travis Barker arrojaram mais no coordenado — vestiam Et Ochs e Givenchy, respectivamente.

Não faltou cor, do conjunto rosa choque Valentino de Saweetie ao romântico amarelo de Carrie Underwood, mas foi de preto que Dua Lipa se destacou. A artista britânica homenageou Donatella Versace, com um vestido semelhante ao que a criadora de moda usou no Met Gala de 1996. Em contraste com os coordenados de outrora — como aquela vez em que vestiu carne da cabeça aos pés — Lady Gaga também deslumbrou num elegante vestido preto e branco assinado pela Armani Privé.

No auditório, ainda no rescaldo do episódio Chris Rock/Will Smith, nos Óscares, a cerimónia decorreu sem incidentes ou surpresas. A noite ficaria marcada por um convidado de honra que chegou via vídeo e com um apelo pungente – o Presidente ucraniano Volodimir Zelenskii. “Apoiem-nos de todas as formas que puderem, mas não com o vosso silêncio. Preencham o silêncio com música”, pediu o chefe de Estado. “Os nossos músicos usam coletes à prova de balas em vez de smokings. Cantam para os feridos nos hospitais, mesmo para os que não podem ouvi-los. Mas a música vai passar”, lembrou.

Na galeria de imagens acima, veja os melhores coordenados da passadeira vermelha.