Qual é a idade-limite para fazermos amigos? Para acreditarmos que ainda nos vamos rir e do outro lado não nos vão magoar? Que vamos beber o segundo copo cheio e contar o que tínhamos prometido não partilhar e, ainda assim, escancarar a nossa intimidade perante alguém que não veio de sempre, alguém que não nos vai deixar uma sensação estranha como se fosse um amante e levar o que era nosso sem dizer adeus?

Os amigos também nos fazem isto. E pode ser ainda mais estranho porque nem sequer dormimos com eles.

Na primeira vez que tive uma amiga (deve ter começado no feminino), lembro-me de vir para casa mais forte. Como se tivesse posto massa num molde que estava vazio. Um fato que precisava de colete. Uma blusa que não via laço.

O Cesariny assalta-me sempre com aquela simplicidade que me grita constantemente: “Ele há tantas maneiras de compor uma estante!” Todos nós enchemos salas com amigos que nem o eram. Foram um simulacro. Às vezes, uma tentativa fraca de nos enganarmos. Meia garrafa bebida, uma vida cheia partilhada.

A amizade é malvada quando nos leva a acreditar que aquelas pessoas são quase perfeitas, o tal molde que já tinha o nosso desenho.

Os primeiros amigos vão gozar connosco. Vamos a medo confessar que afinal gostamos de alguém, e eles vão acenar, dar uma palmada nas costas, um abraço apertado, uma sms com emojis feios, mas calorosos. Depois disto tende a piorar: um segredo inicial pode ser mais apetecível do que a roupa depois

do banho. Sem lastro não há responsabilidade, e sem responsabilidade nunca haverá cumplicidade.

A amizade é muito mais séria do que inicialmente pensámos. Persegue-nos essa ideia de dádiva sem certezas que nunca é planeada e vem sempre plena de entusiasmo. Em miúdos trazemos o lanche inteiro para casa quando nem houve tempo para o comer porque queríamos falar de nós. Na vida adulta, o prato fica cheio com o entusiasmo de nos apresentarmos, e nem é preciso estarmos apaixonados. Só queremos caber no molde do outro. Só queremos que o outro caiba no nosso.

Confiamos. Nos dias seguintes partilhamos. Vamos partilhando e, sem querer, estamos a fazer, inconscientemente, com que a nossa família aumente. É isto. No fundo queríamos que a nossa família fosse aquela onde cabem as pessoas que também escolhemos. O molde é grande. A vontade é maior.

Enquanto somos novos – devo reformular e dizer solteiros? – vamos agrupando gente. Forçando afinidades.

Gostamos da mesma banda. Queremos ir ao cinema ver o mesmo filme. Discutimos o carácter daquela personagem. Também é verdade que sem querer estamos a dissecar a ficção para não estragarmos a nossa realidade.

As afinidades mantêm os amigos. Depois, um dia, vamos concluir que os verdadeiros, os melhores e os maiores sobrevivem à série que nunca se viu e à banda que jamais ouviremos. Os amigos a sério riem-se de nós e connosco. Vão levar-nos à estação de comboios mesmo que nada garanta que nos voltemos a ver nos anos seguintes.

Os verdadeiros amigos ficam connosco e guardam segredos para sempre. Até o outro nos libertar desse encargo. Podemos nem nos ver há 20 anos, e, ainda assim, zelamos por essa intimidade.

Um amigo enche-nos o copo mesmo sem garrafa. Ouve-nos até quando precisava de ser ele a falar. No regresso a casa dirá: “Da próxima vez falo eu.”

O amigo a sério pressente a nossa angústia em dias silenciosos. Ouve-nos quando estamos mudos.

A primeira vez que tive uma amiga foi como se tivesse arranjado um casaco quente para todos os invernos. E tão rigorosos e longos podem ser esses invernos…

Não interessa se um dia nos vamos zangar. Haverá esse e outros momentos: da traição, da redenção, da reconciliação.

A amizade é a forma mais leal de amor até quando um segredo se quebra. Até quando um amigo afinal não nos levou à estação. Até quando esse “quando” não foi eterno.

Talvez haja uma idade-limite para fazermos amigos, mas eu não sei sonhar sem eles.