Cinfães vai ter um novo hotel rural entre vinhas e com “traça muito tradicional”

Com um investimento de mais de três milhões de euros, o casal inglês Belinda e Andrew Skipper prepara um turismo rural na sua Quinta da Soalheira, em Cinfães, adiantou o presidente daquela autarquia do distrito de Viseu à Lusa, referindo que o projecto deverá estar pronto em breve.

A propriedade, explica Armando Mourisco, tem em redor de 9,5 hectares e foi adquirida há quatro anos, tendo começado com “investimento na área agrícola, no sector da vinha e do olival. Já há produção de vinho das castas Avesso e Alvarinho”.

Segundo refere o autarca, actualmente decorre a reabilitação da casa principal da quinta com “uma traça muito tradicional”. Deverá ter 12 unidades de alojamento, com “capacidade para 24 pessoas”, além de “espaços para eventos mais familiares, como casamentos ou baptizados, mas também empresariais, como as formações, colóquios ou encontros empresariais”.

Além das valências turísticas, o espaço poderá também ser usado como uma espécie de centro de formação internacional na área da advocacia, adianta o presidente da câmara, explicando que o co-proprietário é advogado e detém uma empresa que “opera nos quatro cantos do mundo”. Um dos planos é usar a quinta em Cinfães para “fazer formações sectoriais, Cinfães vai ser um local estratégico”, antecipa.

Por outro lado, “tem um espaço exterior magnífico, mas não vai ter restaurante”, adiantou Armando Monteiro, “embora tenha capacidade de dar apoio ao catering dos eventos”. A equitação deverá também ser uma mais-valia: a co-proprietária “é cavaleira” e “fez parte da equipa da equitação inglesa”, conta o autarca, e haverá cavalariça e aposta nos cavalos.