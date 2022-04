Petróleo sobe quase 4% e anula parte das descidas da última semana

Preço da electricidade negociada disparou em França para quase 3000 euros/MWh, com paragem de algns reactores nucleares e aumento do consumo.

O petróleo está a negociar esta segunda-feira em forte alta, perto de 4%, por receio de que novas sanções à Rússia possam limitar a oferta deste produto nos mercados. Depois de uma valorização modesta ao início da manhã, e até alguma queda de preços face aos valores da semana passada, o barril de Brent, que serve de referência para a Europa, sobe esta tarde 3,56%, para 108,11 dólares, ainda abaixo dos 139 dólares verificados a 7 de Março, o valor mais elevado desde 2008.

O WTI, referência para os Estados Unidos, também sobe 3,8%, mas já chegou a superar os 4%, para 103,11 dólares.

A queda da semana passada, na ordem dos 13%, ficou a dever-se, em parte, à decisão dos membros da Agência Internacional de Energia (AIE) de usar parte das suas reservas estratégicas para combater a subida de preços - um efeito que está, agora, parcialmente anulado.

A possibilidade admitida pelo presidente francês, Emmanuel Macron, de aplicação de mais sanções económicas contra a Rússia por parte da União Europeia - em resposta “aos indícios muito claros” de crimes de guerra cometidos na cidade de Bucha -, e destas poderem incluir bloqueios às importações de petróleo e carvão faz aumentar a pressão no mercado.

Os preços da electricidade também estão hoje a negociar em forte alta na Europa, especialmente em França, em que se aproximaram dos 3000 euros/MWh, explicada em parte pela paragem, para manutenção, de alguns reactores nucleares e de um aumento de consumo devido à vaga de frio que assola alguns países europeus.

No mercado grossista ibérico os preços médios continuam abaixo dos máximos atingidos no início de Março. O preço médio da electricidade para Portugal situava-se hoje a 251,41 euros/MWh, a menos de metade do máximo verificado nos 542,78 euros.