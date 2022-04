Elon Musk compra 9,2% do capital do Twitter e acções disparam 25%

O fundador da Tesla e da SpaceX surpreendeu hoje o mercado ao ser conhecida a compra de 73,4 milhões de acções do Twitter, o que corresponde a 9,2% do capital da rede social, segundo a informação divulgada esta segunda-feira pela Securities and Exchange Commission (SEC), supervisora do mercado financeiro norte-americano.

A participação, adquirida no passado dia 14 de Março, está avaliada em 2,89 mil milhões de dólares, ou cerca de 2,6 mil milhões de euros, com base no valor de fecho das acções na passada com sexta-feira.

De acordo com a BBC News, a participação faz de Elon Musk um dos maiores accionistas da empresa, sendo quatro vezes superior à do seu fundador, Jack Dorsey, que detém 2,25%.

O fundado da Tesla é um utilizador regular do Twitter, contando com mais de 80 milhões de seguidores. Mas também tem sido um crítico da rede social, tendo recentemente manifestado vontade de criar uma nova plataforma de media social.

No final do mês passado, Musk perguntou a seus seguidores se eles achavam que a rede social incentivava a liberdade de expressão: “A liberdade de expressão é essencial para o funcionamento da democracia. Você acredita que o Twitter cumpre rigorosamente a esse princípio?”, questionou.

Na recta final de 2021, Elon Musk vendeu acções da Tesla, fabricante de veículos eléctricos, por 1,1 mil milhões de dólares (958 milhões de euros), após ter anunciado, no Twitter, a intenção de vender 10% dos 17% que detinha na empresa que fundou.

As acções do Twitter chegaram a valorizar 25% na negociação pré-mercado, antes da sessão ter início esta tarde em Wall Street.