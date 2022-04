Veríssimo: “Acreditamos que podemos dividir a eliminatória”

Depois do mais recente desaire na liga portuguesa, o Benfica regressa nesta terça-feira a uma competição que tem sido um oásis, a Liga dos Campeões, defrontando na Luz o Liverpool, em jogo da primeira mão dos quartos-de-final. Nélson Veríssimo acredita que a equipa irá dar uma boa resposta depois da derrota em Braga frente a um adversário a quem reconhece “potencial individual e colectivo muito elevado”.

“Temos de reconhecer que o Liverpool é uma equipa com potencial individual e colectivo muito elevado. É uma eliminatória complicada, mas acreditamos que podemos dividir a eliminatória com o Liverpool. Reconhecemos qualidade, capacidade e mérito ao Liverpool. Estando ao nosso nível, podemos suprimir os pontos fortes do Liverpool, que tem variedade nas dinâmicas ofensivas e gosta de pressionar alto. “Vamos ter de ter uma competência muito grande. Jogo difícil certamente será, temos de contar com 12.º jogador, que é o nosso publico, para alavancar a nossa equipa para uma grande noite europeia”, analisou o técnico dos “encarnados”.

Veríssimo conta com o “chip” europeu do Benfica para que se repita a proeza dos “oitavos”, frente ao Ajax. “Campeonato e Champions são competições diferentes, com envolvências diferentes. A equipa tem dado resposta e espero que volte a dar uma boa resposta”, frisou o técnico, garantindo que o foco do Benfica neste duplo confronto com os “reds” “não será só o processo defensivo”.

Veríssimo recusa-se a encarar esta eliminatória europeia como um processo de validação do seu trabalho enquanto treinador principal dos “encarnados”, cargo que assumiu após a saída de Jorge Jesus: “Agradeço a preocupação de todos, se tiver de ficar fico, se não tiver de ficar não fico. Os jogos que faltam são a nossa preocupação, seis para o campeonato e pelo menos mais estes dois para a Champions. O meu futuro é o menos importante, o que é importante é que nestes jogos abre-se a possibilidade das meias-finais, é algo que nunca aconteceu com este novo formato da Champions.”