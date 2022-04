Há um boom de pénis televisivos e a comédia Minx é o seu novo capítulo

Erotismo, feminismo e nudez frontal masculina numa comédia da HBO Max sobre trabalho e a criação de uma revista para mulheres, mas com fotos picantes, nos anos 1970. Nos anos 2020, a revolução ainda está a acontecer na TV.

“Há uma desproporção incrível entre mulheres e homens nus na televisão”, disse Damon Lindelof ao site TVLine, explicando a sua decisão de colocar um pénis bem visível no episódio final da sua série The Leftovers. Estávamos em 2017 e ainda não tinha acontecido o boom dos pénis televisivos. Mas algo estava a começar. Nos menus da HBO Max, Euphoria está em primeiro lugar do top de popularidade por estes (e muitos outros) dias. É uma das primeiras séries de que se fala quando se refere a recente explosão de nudez frontal masculina nos ecrãs. Esta sempre foi um tabu televisivo, mas Euphoria, e agora Minx, mudam o jogo. Minx, também da HBO Max, é uma comédia de escritório, mas em vez de clipes e computadores faz-se de pornografia soft-core feminista dos anos 1970.