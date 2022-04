Segunda na TV: ao ritmo de Éden, a tempo de Outlander e à conversa com André Jordan

CINEMA

Matem o Mensageiro

Hollywood, 19h40

Dirigido por Michael Cuesta e escrito por Peter Landesman, um thriller inspirado na história real de Gary Webb, relatada na obra homónima de Nick Schou. Webb (Jeremy Renner) é um premiado jornalista de investigação que se apercebe das origens do consumo de crack que assolou os EUA nos anos 1970/80 e do envolvimento da CIA no contrabando de toneladas de cocaína. Mesmo intimidado pelos traficantes e pela agência, prossegue o trabalho – decisão que vai ter um preço mais elevado do que podia imaginar.

Éden

TVCine Edition, 22h

Paul descobre a vibrante cena nocturna da Paris dos anos 1990 e, torna-se DJ juntamente com um amigo. A dupla, conhecida como Cheers, causa agitação com uma sonoridade nova que conquista seguidores a um ritmo exponencial. Deslumbrado, Paul vive intensamente o sucesso meteórico, sem parar para pensar no carácter efémero desse ritmo que o rodeia. Éden é um drama musical dirigido por Mia Hansen-Løve, que escreveu o argumento com o irmão, Sven, que foi DJ na época retratada. É o primeiro de três filmes da realizadora emitidos pelo canal: amanhã passa O Que Está por Vir; na quarta-feira, A Ilha de Bergman.

Na Praça Pública

RTP2, 22h55

Castro, um apresentador de televisão que já foi uma grande estrela mas passou de moda, é convidado pelo seu produtor para a inauguração da nova casa que partilha com a namorada. Por coincidência, esta é irmã da ex-mulher de Castro, que também vai à festa. O passado e o presente vêm à tona com resultados inesperados. Eis a premissa do filme de Agnès Jaoui, que também entra como actriz e co-escreve o argumento com Jean-Paul Bacrio, que é também o protagonista.

Malavita

Hollywood, 00h45

Uma família de mafiosos é enviada para a Normandia, ao abrigo de um programa de protecção de testemunhas. A ideia é que se adaptem à nova vida e aos costumes locais sem chamar a atenção. Problema: a discrição não é propriamente o seu forte. Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Dianna Agron e John D’Leo dão vida à comédia negra de Luc Besson, inspirada no romance de Tonino Benacquista.

SÉRIES

Mr. Selfridge

RTP2, 12h08

Começa a segunda temporada da série de época em que Jeremy Piven dá vida ao génio das vendas a retalho Harry Gordon Selfridge. Assinada por Andrew Davies, adapta ao pequeno ecrã a biografia escrita por Lindy Woodhead. Nos novos capítulos, os armazéns da Selfridge & Co. estão solidificados na paisagem londrina e prontos para a celebração do quinto aniversário, quando chegam notícias preocupantes de um atentado em Sarajevo que traz maus augúrios para a Europa de 1914.

Outlander

AXN White, 21h25

Estreia da quinta temporada da adaptação televisiva dos romances históricos de Diana Gabaldon, centrados numa enfermeira (Caitriona Balfe) que é transportada 200 anos para o passado e que, além de viver uma série de aventuras e eventos históricos, fica de coração dividido entre o marido que tinha em 1945 e o guerreiro com quem se casa em meados do século XVIII. No horizonte dos novos episódios, debitados à segunda-feira, perfilam-se uma guerra e outros acontecimentos não menos trágicos.

INFORMAÇÃO

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

Fátima Campos Ferreira entrevista o empresário luso-brasileiro André Jordan, um dos principais impulsionadores de projectos de imobiliário e turismo de luxo em Portugal e das figuras mais influentes do sector a nível mundial. Nascido em 1933, na então cidade polaca de Lviv, fugiu à invasão nazi com a família, rumo ao Brasil, mas seria em Portugal – por onde já tinha passado em criança e onde vive há mais de 50 anos – que encontraria o terreno ideal para concretizar um sonho chamado Quinta do Lago, ao qual juntou outros como Vilamoura ou o Belas Clube de Campo.

DOCUMENTÁRIO

One Strange Rock

National Geographic, 23h44

Oportunidade para (re)ver, desde o início e com episódio duplo à segunda-feira, a série documental que olha o planeta na perspectiva dos únicos terráqueos que o viram de fora: os astronautas. O realizador é Darren Aronofsky; o anfitrião, Will Smith.