Ambiente: “As pessoas mais próximas dos problemas têm as melhores soluções”

É uma das discussões do momento nos EUA, mas em 2009 Nova Iorque via nascer um projecto pioneiro que já ligava a preocupação com o ambiente às questões sociais, nomeadamente ao desemprego jovem em bairros desfavorecidos da cidade. Lisbeth Shepherd, co-fundadora da Green City Force, esteve em Lisboa e deixou sementes para futuras colaborações por uma economia verde inclusiva.

No início de 2021, um Joe Biden recém-empossado presidente dos EUA relançava o compromisso nacional e internacional do país com a agenda climática e anunciava a criação do Civilian Climate Corps, uma iniciativa financiada pelo governo federal destinada a empregar dezenas de milhares de jovens para combater as mudanças climáticas. Mais de uma década antes, em Nova Iorque, a empreendedora Lisbeth Shepherd ajudou a fundar um projecto pioneiro, baseado precisamente nessa premissa: uma “economia verde inclusiva” poderia ajudar comunidades desfavorecidas a quebrar o ciclo da pobreza e, simultaneamente, integrar essa geração mais jovem no esforço de combate às alterações climáticas.