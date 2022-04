Nuno Melo alimenta expectativa de legislativas antecipadas para “devolver o CDS ao lugar que merece”

Com uma eleição da comissão política reforçada e uma aparente pacificação interna, o novo líder do CDS terminou o 29.º congresso do partido com um discurso em que aproveitou a sugestão sobre uma saída antecipada de António Costa para um cargo em Bruxelas para deixar no ar a expectativa de haver legislativas antes de 2026 e a esperança de o CDS voltar ao Parlamento. Nuno Melo prometeu uma oposição “forte e capaz” ao Governo do PS mas também assume o CDS como o partido das “soluções”.