Financiamento municipal aos bombeiros: o caso dos bombeiros municipais

Tornada pública a auditoria do Tribunal de Contas (TdC) sobre o financiamento de vários municípios aos corpos de bombeiros (CB) dos seus territórios, tanto voluntários, pertença de associações humanitárias, como municipais (na terminologia legal, mistos), pertença de autarquias, ficamos a conhecer, sem surpresa, algumas irregularidades, entre as quais o pagamento de horas a um operacional de um CB municipal. Neste texto, abordo apenas o caso dos bombeiros municipais, um novelo que há anos se encontra por desenrolar. Das conclusões do relatório, em geral, uma certeza podemos retirar: é chover no molhado.