Sophia, António Costa e o Turismo Cultural

Sophia, um dos maiores nomes da língua portuguesa, dedicou uma enorme atenção (e paixão) à prática do turismo. Dois exemplos: 1º. “Adoro viajar, acho que se renasce com a diferença das coisas.” (Livro Sexto – Posfácio); 2º. “(…) Porque o mundo encontrado/ É muito mais belo/ Do que o imaginado.” (Os Biombos Nambam, Obra Poética).

O turismo é um fenómeno imparável. Felizmente para Portugal, país que tem um património cultural e natural de valor universal. É também um facto que o turismo tem um enorme peso na nossa economia. Penso que estes três factores justificariam que António Costa atribuísse uma Secretaria de Estado ao sector em causa. Há, ainda, imenso trabalho a realizar. Estou certo de que Sophia reconheceria que foi demasiadamente tolerante quando disse que “o mundo encontrado/ É muito mais belo/ Do que o imaginado”. A informação turística, o estado de conservação dos nossos patrimónios, o asseio e a coordenação entre turismo, educação e cultura, entre outros assuntos, têm um longo caminho a percorrer, apesar dos constantes progressos alcançados desde a década de oitenta do século passado.

José M. Cymbron, Lisboa

Ainda a bofetada de Will Smith​

A propósito deste episódio o que grande parte das pessoas não percebeu, ou melhor não interiorizou, é que a violência não é, nunca deve ser, a resposta para algo que nos desagrada. Desengane-se quem a identifica como estando circunscrita a um determinado país, EUA, ou a uma resposta a uma provocação que ainda por cima tinha a ver com um problema de saúde da mulher. Não nada disso justifica uma acção violenta.

Como disse Gouveia e Melo é a falta de autocontrole, nos hospitais quando se agridem os profissionais de saúde, no trânsito por causa duma “boca”, em casa para o cânjuge e os filhos, na noite... E não, nada disto justifica a violência física, a não ser que já esteja tão normalizada que nem damos por ela.

Fátima Silva, Lisboa

A liberdade de expressão

A liberdade de expressão nem sempre é expressão de liberdade. Nada justifica ou justificará uma agressão física após uma agressão verbal. Mas esta não pode ser mais destruidora e mais violenta que uma agressão física? Será que servir-se da liberdade de expressão para dizer tudo o que se quer, só porque se tem uma qualquer carteira profissional, não é um acto de cobardia?

Será que um adepto de um clube poderá alegar a liberdade de expressão para agredir verbalmente um interveniente numa competição, alegando que era uma graça? Será que para fazer uma piada, algo que disponha bem, é necessário ofender alguém?

Carlos Colaço, Charneca da Caparica

O Chega e a corrupção

Mais uma vez vemos e ouvimos André Ventura (Chega) fazer insistentes denúncias sobre a corrupção. Realmente a corrupção é um tema da maior importância e gravidade, que toca todos, infelizmente presente em grande parte de quase todos os países, incluindo o nosso, e que deve ser combatida de modo eficaz e permanente. Mas alguém terá de explicar ao sr. Ventura que não chega bater sempre (e quase exclusivamente) na mesma tecla, sem acrescentar mais nada do que vagas e genéricas acusações. Para terem algum efeito e utilidade objectivas junto das autoridades isso não basta e cheira a conversa da treta e de pura má-língua. Será indispensável apresentar - com provas - casos e pessoas concretas.

Nuno Calvet, Redondo

O habilidoso Manuel Pinho

Fiquei, por estes dias, a saber das habilidades ["MP apreende textos de Manuel Pinho. Ex-ministro assume que usou “habilidade” para não revelar património”, PÚBLICO de 30 de Março] do ex-ministro da economia Manuel Pinho e, surpresa ou talvez não, fiquei também a saber que o seu advogado Ricardo Sá Fernandes também não é menos habilidoso. Espero sinceramente que a justiça portuguesa consiga de uma vez por todas acabar com esta e outras habilidades semelhantes de forma a que todos os supostos criminosos sejam condenados, independentemente da habilidade e do nome dos seus advogados. Acredito sinceramente que esse dia chegará.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora