A conspiração da galheta no focinho

A coisa mais interessante a acontecer em 92 anos de Óscares aconteceu faz hoje uma semana — o actor Will Smith pregou uma lambada nas trombas do comediante Chris Rock — e a consequência menos surpreendente desse acontecimento foi a desenvolta rapidez com que “não-acredito-que-aquilo-seja-o-que-parece” se apresentou como resposta.