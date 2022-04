Nos conflitos maiores que venceram, as democracias liberais adoptaram estratégias que combinavam ideais democráticos com elevadas doses de realismo geopolítico — e, nos casos mais críticos, os ideais democráticos tiverem de ceder. Este último elemento, o geopolítico, foi decisivo nos desfechos dos grandes conflitos, algo hoje esquecido no caso da invasão da Ucrânia.