VRAC derrota o Técnico e conquista a sexta Taça Ibérica

O Valladolid Rugby Asociación Club (VRAC) conquistou neste domingo pela sexta vez a Taça Ibérica, a quinta de forma consecutiva, após derrotar no Campo das Olaias, em Lisboa, o Técnico, por 44-8.

Num jogo onde a superioridade física dos espanhóis foi evidente, a equipa portuguesa ressentiu-se de duas baixas importantes e da dificuldade em conseguir ganhar os duelos entre avançados.

Sem Matias Lopez (sofreu no passado fim-de-semana uma lesão grave) e Gonzalo Suarez (ficou no banco com problemas físicos), dois argentinos muito importantes para o “pack” do Técnico, o XV das Olaias acabou por não ter argumentos para contrariar o poderio físico dos campeões espanhóis.

A jogar a favor do forte vento que se fez sempre sentir durante toda a partida, o VRAC teve o domínio territorial nos primeiros 40 minutos, mas, mesmo não conseguindo sacudir a pressão espanhola com o jogo ao pé, o Técnico conseguiu manter a partida equilibrada até ao último minuto da primeira parte, momento em que o VRAC marcou o segundo ensaio do jogo, colocando a diferença em 17 pontos (3-20).

Após o intervalo, a vantagem de ter o vento a favor dava esperanças ao Técnico, mas no primeiro minuto da segunda parte André Arrojado viu um cartão amarelo após cometer uma falta numa formação-ordenada e, com mais um jogador, o VRAC aproveitou para marcar o terceiro ensaio.

A perder por 3-27, os jogadores do Técnico reagiram e chegaram ao ensaio por Ricardo Marques (8-27), mas o tempo foi jogando a favor da equipa de Valladolid que, melhor fisicamente, aproveitou o desgaste da formação portuguesa na parte final para marcar mais dois ensaios, colocando o marcador final em 8-44.

Com esta vitória, a Espanha passa a contar com 26 triunfos na Taça Ibérica (16 para Portugal) e o VRAC torna-se na formação com mais conquistas: seis, sendo que cinco foram conquistadas de forma consecutiva.