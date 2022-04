Solange Jesus garante mínimos para Europeus e Mundiais na Maratona

Solange Jesus garantiu neste domingo, na 45.ª edição da Maratona de Paris, uma marca de qualificação para os Mundiais e Europeus ao ar livre, numa prova vencida na variante masculina pelo etíope Deso Gelmisa.

A atleta do Feirense foi 13.ª classificada na prova feminina, concluindo a maratona em 2h29m04s, o que lhe garantiu uma marca de qualificação abaixo da exigida para os Europeus (2h32m00s) e para os Mundiais (2h29m30s).

Solange Jesus ficou a 9m15s da vencedora, a queniana Judith Jeptum, que completou a Maratona de Paris em 2h19m48s e impôs um novo recorde da prova feminina, que anteriormente tinha sido estabelecido pela compatriota Purity Rionoripo, em 2017, com 2h20m55s.

A 45.ª edição da Maratona de Paris foi arrebatada pelo etíope Deso Gelmisa, em 2h05m07s, à frente do também etíope Seifu Turra, segundo classificado, com 2h05m10s, e do francês Morhad Amdouni, terceiro, com 2h05m22s.