Benfica sofre com uma defesa de papel

Mudança no sistema e no modelo de jogo, sobretudo sem bola, lesão num central relevante, o maior rodopio de defesas dos últimos 18 anos e, por extensão, um sector defensivo desnorteado.

Crónico candidato ao título, dono de jogadores de craveira, senhor de bolsos fundos e, nesta temporada, com estatuto de lorde europeu. Tudo isto é o Benfica. Mas a equipa “encarnada” tem vivido uma época sofrível e a derrota desta sexta-feira, frente ao Sporting de Braga, não só deu ares de utopia à luta pelo segundo lugar como cunhou, mais ainda, a já indelével marca benfiquista: uma defesa muito permeável.

Há estatísticas básicas, como os golos sofridos, que atestam esta tese. Há 14 temporadas que o Benfica não tinha tantos golos sofridos à jornada 28 (28 golos) e, em 22 épocas neste século, apenas esse ano 2008/09 é uma boa amostra: as outras duas ocasiões com mais de 28 golos sofridos foram nas duas primeiras épocas do milénio, fase diferente do clube, com um período negro – institucional, financeira e desportivamente.

Se limitarmos aos jogos em casa, já que o Benfica tem sofrido bastante na Luz, o cenário é semelhante: neste século, o número de golos sofridos em casa (1 golo por jogo) é o mais alto entre 22 temporadas, em igualdade com 2018/19 e 2011/12 – nem no famoso período “Vietname” foi tão mau.

Tudo isto havendo, pelo meio, um jogo com a Belenenses SAD que não foi bem futebol.

Permissividade

Um olhar mais detalhado traça um cenário mais claro acerca desta fragilidade defensiva. Mais do que sofrer muitos golos, o Benfica tem feito bastante por sofrê-los.

Nesta temporada, o Benfica está a permitir, em média, dez remates por jogo aos adversários. Andando cinco épocas para trás, o tempo que os sites especializados permitem (no caso, o Who Scored), os “encarnados” nunca permitiram tantos disparos às equipas que defronta.

Depois, com ajuda do site FootyStats, é possível mergulhar ainda mais fundo nesta análise, para constatar que o Benfica não só tem permitido bastantes remates como permite disparos com alta probabilidade de sucesso.

Nas últimas quatro temporadas, período com dados disponíveis, esta é aquela em que os adversários do Benfica têm um valor mais alto de golos esperados (xG): 1,11.

Tal equivale a dizer que, em 2021/22, todos os adversários do Benfica, seja em que jogo for, têm oportunidades em quantidade e qualidade suficientes para marcar pelo menos um golo. E esse valor também é o mais alto em jogos em casa (em igualdade com 18/19).

O FC Porto, equipa que mais frente tem feito ao Benfica, só uma vez nessas quatro temporadas se “colocou a jeito” para sofrer em todos os jogos pelo rating xG.

Porquê?

Esta é a pergunta que se impõe, mas não há uma só resposta. Provavelmente, trata-se de uma macedónia de factores.

Olhar para a “árvore” pode indicar que a lesão de Lucas Veríssimo teve peso, bem como a indefinição nos laterais-direitos – nesta temporada, ainda que em sistemas tácticos diferentes, já por lá passaram André Almeida, Gilberto, Lázaro, Diogo Gonçalves, Gil Dias e até Radonjic.

Mas há, depois, a “floresta” – e essa é mais complexa. Uma viagem pelo século do Benfica permite perceber que é preciso recuar 18 temporadas para ver os “encarnados” utilizarem tantos defesas (análise limitada a jogadores com utilização frequente, com a bitola da dezena de jogos).

O Benfica já tem oito defesas acima dos dez jogos nesta temporada (só na I Liga), valor que só em 2003/04 foi superado (dez) e em 2000/01 e 2001/02 foi igualado – as tais temporadas do final do “Vietname” benfiquista. E a temporada actual... ainda nem acabou.

Se condensarmos a análise a cinco anos, o Benfica excede, com os oito defesas utilizados, a média de cinco que costuma utilizar. Este rodopio de defesas poderá, portanto, ser uma causa evidente de inconsistência defensiva, mas não só.

No prisma táctico e estratégico há factores menos mensuráveis, mas igualmente relevantes. O Benfica viveu uma mudança profunda a meio da temporada, com o sistema de três centrais de Jorge Jesus (ora 3x4x3, ora 3x5x2) a passar a 4x4x2, com Nélson Veríssimo – o próprio técnico já assumiu, mais do que uma vez, as dores de crescimento da equipa na mudança de sistema.

Por fim, a mudança de treinador trouxe, além da mudança no sistema, a alteração do próprio modelo de jogo, sobretudo sem bola. As referências individuais muito apreciadas por Jorge Jesus são, agora, apenas utilizadas a espaços, já que Veríssimo procura dotar a equipa de mais controlo espacial e zonal e não tanto o “abafar” do portador da bola de forma individualizada.

E assim se constrói uma defesa de papel, que faz o Benfica ser presa fácil para muitos dos seus adversários.