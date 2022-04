Afinal, Beto não perdeu o toque

Além de um hat-trick de Beto, este domingo de futebol trouxe triunfo do Inter de Milão frente à Juventus e do Barcelona com o Sevilha. Em Itália ainda não de desenha campeão, mas em Espanha o cenário está bem encaminhado.

11 jogos e 84 dias depois, o português Noberto Betuncal – Beto, no futebol – voltou a marcar um golo na Liga italiana. E provou, depois um período de “seca”, que ainda não “perdeu o toque” que impressionou Itália no início da temporada. Neste domingo, o avançado da Udinese, contratado ao Portimonense no Verão, marcou três golos no triunfo (5-1) da formação do Nordeste italiano frente ao Cagliari.

Esta vitória deu tranquilidade adicional à já tranquila Udinese – longe da Europa, mas com descida de divisão improvável – e afundou um já afundado Cagliari, que pode, caso os resultados dos rivais assim ditem, cair para a zona de descida.

Para Beto, este desempenho significa o regresso aos golos e o 11.º festejo do avançado formado no União de Tires, equipa do concelho de Cascais. Senhor de 1,94 metros e quase 90 quilos, Beto tem emprestado à Udinese o seu poder físico, conjugado com a velocidade que o distinguiu em Portimão.

Aos 24 anos, o jogador ainda não foi opção para Fernando Santos na selecção nacional, mas é um jogador diferente de Ronaldo, André Silva, Paulinho, Rafael Leão ou Gonçalo Guedes. Até pelas características diferentes dos demais – os mais semelhantes, Éder e Gonçalo Paciência, estão pouco fulgurantes –, poderá estar, em breve, “na calha” para uma chamada à equipa nacional.

Fernando Santos ainda não está convencido, mas, em Itália, Beto já convenceu. “Beto? Vai tornar-se um campeão. Acho que não estou a exagerar ao dizer que ele atingirá o nível de Osimhen”, apontou Gabriele Cioffi, treinador da Udinese, comparando o português ao já consagrado avançado do Nápoles.

E acrescentou: “Eu e o Beto sabemos bem do potencial que ele tem e eu quero tirar o melhor dele. Por isso é que estivemos 45 minutos a falar sobre os aspectos que ele pode melhorar. No final, eu disse ‘Beto, anda lá, temos de ir almoçar’ e ele disse-me ‘não, só mais dois minutos’. Foi engraçado, porque este tipo de atitude é boa e torna o meu trabalho mais fácil. Normalmente, temos de puxar pelo jogador. Neste caso, ele é que está a focar-se em melhorar”.

Mais do que o talento, à vista de todos, talvez elogios deste tipo venham a convencer Fernando Santos. Para já, resta a Beto continuar a marcar golos numa Série A que o Inter de Milão teima em querer vencer.

A equipa de Simone Inzaghi foi neste domingo a Turim bater a Juventus, por 1-0, chegando aos 63 pontos, menos três do que AC Milan e Nápoles – mas menos um jogo do que os napolitanos.

O único golo do jogo surgiu perto do intervalo, com um penálti convertido por Çalhanoglu, desequilibrando um jogo em que a Juventus atacou e rematou mais, mas sem ter a chave do sucesso.

Nota ainda para a Liga espanhola, com o Barcelona a dar um empurrão adicional ao Real Madrid na caminhada para o título – se é que a equipa da capital ainda precisava dele.

Os catalães bateram o Sevilha por 1-0 e igualaram os 57 pontos dos andaluzes e do Atlético de Madrid, todos a 12 pontos do Real Madrid. A equipa de Xavi, que neste domingo venceu com golo de Pedri, tem, ainda assim, um jogo a menos.