Morreu Lygia Fagundes Telles, a grande dama da literatura brasileira

Autora de romances como Ciranda de Pedra (1955), Antes do Baile Verde (1970) ou As Meninas (1973), tinha 98 anos.

A romancista e académica Lygia Fagundes Telles, há muito reconhecida como a grande dama da literatura brasileira, morreu este domingo aos 98 anos, noticiou o diário brasileiro O Globo, pela voz do seu colunista Ancelmo Gois. A sua agente literária, Lucia Riff, confirmou também o óbito ao jornal Folha de São Paulo. Telles era membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), ocupando a cadeira 16 desde 1985, e começou a publicar em 1938.

Nascida em S. Paulo a 19 de Abril de 1923, Lygia Fagundes Telles está muito ligada ao conto e à pequena narrativa, como escrevia o PÚBLICO em 2005, quando a escritora foi distinguida com o Prémio Camões. Foi o crítico e escritor brasileiro Hélio Pólvora que a decretou “a imbatível primeira-dama da literatura”. Nesse ano em que recebeu o prémio luso-brasileiro, o também escritor e então jornalista do PÚBLICO Jorge Marmelo frisava: “Fuma cigarros Cartier, bebe café misturado com água e vinho do Porto” e foi seleccionada por um júri encabeçado por Vasco Graça Moura e Agustina Bessa-Luís, a quem sucedeu na distinção com o Camões depois de ter sido proposta em anos anteriores para o prémio; Urbano Tavares Rodrigues e José Saramago eram seus admiradores. Na sua carreira, recebeu também o Prémio Jabuti por Invenção e Memória (2000).

Foto Uma imagem da exposição do fotógrafo Fernando Lemos para a Fundacao Cupertino de Miranda, em Famalicão, em que é retratada Lygia Fagundes Telles Enric Vives-Rubio

O seu primeiro livro, Porão e Sobrado, remonta a 1938. Seguiram-se Praia Viva (1944) e O Cacto Vermelho (1949), que a própria escritora considerava apenas antecâmaras para as suas obras maiores: Ciranda de Pedra (1954), Antes do Baile Verde (1970) ou As Meninas (1973). O seu currículo contém ainda títulos como Histórias do Desencontro (1958), Verão no Aquário (1963), Histórias Escolhidas (1964) e Antes do Baile Verde (1970). No romance assinou ainda As Horas Nuas, em 1989, e os livros de contos mais recentes são Durante Aquele Estranho Chá: Perdidos e Achados (2002), Conspiração de Nuvens (2007), Passaporte para a China: Crônicas de Viagem (2011), O Segredo e Outras Histórias de Descoberta (2012) ou Um Coração Ardente (2012).

A sua obra está traduzida em cerca de dez línguas e foi adaptada para cinema e televisão — Ciranda de Pedra foi uma novela da Globo, por exemplo, em 1981; As Meninas têm várias encarnações no cinema. Em Portugal, a sua obra está editada há anos, sendo alguns dos títulos disponíveis Antes do Baile Verde, Histórias de Desencontros, A Disciplina do Amor, As Meninas, Ciranda de Pedra, A Noite Escura e Mais Eu ou A Estrutura da Bola de Sabão.

O seu papel político é destacado por Ancelmo Gois no Globo: “Em 1977, em plena ditadura, é uma das autoras do manifesto dos intelectuais contra a censura”, recorda, acrescentando que “a académica é considerada uma das grandes referências no pós-modernismo, enquanto suas obras retratam temas como a morte, o amor, o medo e a loucura, além da fantasia”.

Quarta filha de um casal de classe média, viveu nos primeiros anos da sua vida em alguma itinerância — o pai, Durval de Azevedo Fagundes, era delegado e promotor público. Fez o curso de Educação Física e encetou o curso de Direito, quando já frequentava as tertúlias literárias onde se cruza com os importantes nomes de Mário e Oswald de Andrade.

Lygia Fagundes Telles tinha raízes em Portugal, mais precisamente num antepassado de apelido Fagundes, natural de Viana do Castelo, que recordou quando veio a Portugal receber o Camões das mãos de Jorge Sampaio e Lula da Silva — na altura, recuperou também a frase de Eça de Queiroz sobre como “o Português do Brasil é um Português com açúcar” e corrigiu: “Com todo o respeito, é um Português com sal”.