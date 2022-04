Morreu Estelle Harris, a mãe de George Costanza em Seinfeld e voz de Toy Story

A actriz Estelle Harris, cujo papel mais popular foi o de mãe de George Costanza em Seinfeld, morreu sábado aos 93 anos. A comédia era a sua área de excelência, fazendo de uma voz estridente a sua marca que lhe deu vários trabalhos na animação, como o de sra. Potato Head nos filmes Toy Story, da Pixar.

De acordo com o seu filho, Glen Harris, a actriz morreu em sua casa, em Palm Desert, na Califórnia, de causas naturais e em vésperas de celebrar os seus 94 anos, noticiou a revista Hollywood Reporter. O seu representante Michael Eisenstadt confirmou também o óbito à revista Variety.

Estelle Harris só começou a trabalhar como actriz profissional em 1977, quando já tinha quase 50 anos e os seus três filhos já estavam criados. Teve um papel em Era Uma Vez na América, de Sergio Leone, em 1984, mas foi na televisão, com papéis esporádicos em séries e o ocasional papel mais duradouro, bem como em vários telefilmes, que fez grande parte do seu trabalho até ser escolhida para o papel de sra. Costanza na sitcom sobre nada Seinfeld. Entre 1992 e 1998, nomeadamente tendo direito a participar no episódio final, entrou em 27 episódios de uma das comédias definidoras da televisão dos anos 1990 — e, argumente-se, da história da TV.

Estelle Costanza está constantemente a implicar com o marido, Frank (interpretado pelo pai de Ben Stiller, Jerry Stiller, falecido em 2020), e com o filho, quase sempre enclausurada numa casa profusamente florida e antiquada onde a sua voz estridente e adstringente ecoa em cada parede. A personagem, bem como a dinâmica daquela família, cedo se tornou numa das favoritas dos espectadores. Foi “uma personagem escrita para mim”, recordou a actriz no início deste ano, citada pela revista Rolling Stone. “E a escrita era maravilhosa.” Larry David, um dos autores da série, voltou a convidá-la para a sua série em curso, Calma, Larry, em que Harris faz de si mesma num episódio em 2009. Seinfeld está actualmente disponível na Netflix.

Ao mesmo tempo, Harris continuava a trabalhar no mesmo meio que mais a acolheu, destacando-se depois como uma das vozes de Toy Story 2 — Em Busca de Woody (1999) e Toy Story 3 (2010) e 4 (2019), bem como nas curtas spin off O Pequeno Buzz (2011) ou Férias Havaianas (2011). A animação deu-lhe muito trabalho ao longo de décadas, colaborando em filmes dos vários estúdios, da Disney à Pixar passando pela Warner e por animação para adultos como Family Guy ou Futurama, mas também se tornou uma escolha frequente para a ficção juvenil em séries como Hotel Doce Hotel — As Aventuras de Zack e Cody (2008).

Os seus papéis no cinema contam com trabalhos com alguns dos grandes nomes do sector nos EUA, tendo participado no filme de estreia de Nora Ephron, This Is My Life (1992), ou contracenado com Jack Lemmon e Walter Matthau em Dois Rabugentos em Viagem (1998), por exemplo.