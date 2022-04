Marcelo deu legitimidade directa a Costa

Ainda que mediaticamente Marcelo Rebelo de Sousa tenha feito um brilharete e dominado as notícias e os comentários, penso que o tiro lhe saiu pela culatra.

A cerimónia da posse do XXIII Governo Constitucional ficou marcada por uma inédita e inusitada tentativa de Marcelo Rebelo de Sousa condicionar António Costa. O Presidente da República acabou mesmo por anular o efeito importantíssimo que deveria ter tido o seu belíssimo discurso, bem como o do primeiro-ministro, no que se refere aos tempos difíceis que se aproximam por causa da guerra na Europa, provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia.