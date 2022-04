O Lusofonia Record Club nasceu para provar que o vinil está de volta – e a música lusófona também

Léo Motta e Tomás Pinheiro mudaram-se do Brasil para o Porto, em 2019, com um objectivo claro: provar que, tal como o vinil, a música lusófona está bem e recomenda-se e, por isso resolveram criar o Lusofonia Record Club. O nome diz (quase) tudo: o projecto é o primeiro clube de vinil dedicado à música lusófona e teve como ponto de partida o cantor de baile de Santa Cruz do Bispo, Matosinhos, e êxito de venda de cassetes nos anos 80, José Pinhal. “Eu adorei quando ouvi a música e tudo o que tem ali em volta. Tem uma banda cover oficial, a comunidade no Facebook com 500 fãs. Eu perguntava-me: ‘Ninguém lançou esse vinil? Ninguém se deu ao trabalho?’”, começa por contar, em entrevista ao P3, Tomás Pinheiro, de 32 anos.