Uma Expocosmética de volta aos básicos na promoção de uma beleza sustentável

Dois anos depois da última edição, a Exposcosmética regressa ao formato presencial na Exponor, em Matosinhos. Sob o mote “Back to Essentials” (em tradução livre: “de volta aos essenciais”), pairam no ar as várias tendências do universo da cosmética e da beleza, sem esquecer a saúde e a sustentabilidade. Com mais cuidados mas com o mesmo espírito, são esperados cerca de 30 mil visitantes entre este sábado e segunda-feira.

“Este é um sector em grande transformação, vemos que o mercado está mais exigente e o consumidor mais informado. Sentimos a necessidade de criar um espaço que fosse ao encontro das necessidades do público”, explica Amélia Estêvão, directora de marketing da Exponor, salientando que os consumidores procuram, cada vez mais, marcas sustentáveis que ajudem a “diminuir a pegada que se deixa no planeta”. Assim, no evento são propostas quatro ideias: “Flash Beauty”, que se foca em soluções com efeito instantâneo para responder ao espírito do imediatismo; “Aging Well”, que procura desconstruir a ideia de que se deve combater o envelhecimento, mas oferecendo cuidados regenerativos; “Naturals Driven”, para preservar a mentalidade ecológica e o uso de produtos naturais; e por último “Fun Beauty”, que visa encarar a cosmética como uma forma de expressão.

Nesta edição destaque ainda para a realização do 2.º Congresso Nacional de Estética, Beleza e Saúde, que decorre no domingo. Na continuidade do que aconteceu em 2019, na primeira edição, pretende mostrar-se que a beleza vai além das qualidades estéticas, começando no bem-estar e na saúde. “É importante que, antes de pensar no aspecto exterior, a pessoa se sinta bem. Para isso é necessário exercício físico, uma boa alimentação e todo um cuidado diário” aconselha Amélia Estêvão. Com a curadoria de Simone Ayres, especialista em medicina estética, neste encontro vão explorar-se os temas que marcam a agenda internacional do sector, tais como como a alimentação antienvelhecimento, o impacto da genética, do estilo de vida e dos telómeros no processo natural de envelhecimento, os mitos do emagrecimento, neurocosméticos e cosméticos funcionais.

O evento servirá ainda como palco para os prémios Beauty Awards, que distinguem as melhores práticas nas categorias de estética, cabelo, maquilhagem e unhas, e para o 6.º Challange Barber Shop, o maior campeonato de barbeiros do país. E, além da agenda habitual, os visitantes terão a oportunidade de assistir a apresentações de marcas conceituadas.

Nesta 25.ª edição, a Expocosmética reúne cerca de 160 expositores, divididos por dois pavilhões. O evento divide-se ainda em quatro grandes áreas: estética, barbearia e beleza masculina, cabelos, unhas e maquilhagem; estando cada uma delas associada, respectivamente, aos elementos água, terra, fogo e ar.

A beleza sustentável tem selo português

São várias as marcas de origem nacional que procuram incutir rituais de beleza que respondam às tendências actuais. Na edição deste ano, destaca-se a presença de produtos com selo português que traduzem a ideia de “voltar aos básicos”. É o caso da Herbes Folles, que se estreia na Expocosméstica com soluções ecológicas. A marca foi criada em 2020, durante a pandemia, e usa a preocupação com o ambiente para mostrar os benefícios das ervas espontâneas, mais conhecidas como ervas daninhas. O nome escolhido para a marca significa “ervas loucas” em francês, e a fundadora, Mariana Santos, explica que queria desmistificar a conotação destas plantas.​ “Nós fomos resgatar esse conhecimento mais antigo [sobre plantas] e demos-lhe um boost de contemporaneidade”, explica. Os seus produtos primam pela mentalidade sustentável, vegan e cruelty-free, tendo conquistado a certificação internacional NATRUE, para cosméticos naturais e biológicos.

Na mesma linha surge a Shaeco, uma marca criada e produzida em Portugal, desde 2016, que está a conquistar o mercado internacional a partir da sua loja online. Produz champôs sólidos e contentores reciclados — como saboneteiras feitas com desperdícios de cortiça, inseridas numa economia circular —, e recicláveis. Sobre a marca, Vera Maia, fundadora, diz que quer promover uma “sustentabilidade descomplicada”. E explica: “Acreditamos que pode ser uma coisa simples no nosso dia-a-dia. Por isso trazemos produtos de grande qualidade sem o desperdício da água, do transporte ou da embalagem.” A Shaeco é a primeira marca portuguesa a ser distinguida com dupla certificação da PETA - People for the Ethical Treatment of Animal.

Mariana Santos, criadora da Herbes Folles DR Rita Dobrões, criadora da Musa Marcos Maia, criador da Twenty Six André Reis Fernandes Fotogaleria DR

Também a Musa foi criada a pensar no ambiente mas com um enfoque especial na auto-expressão. Criada em 2001 pioneira no lançamento de glitters cremosos, uma fórmula que revolucionou o seu uso, todos os produtos são inteiramente vegan. ​A Musa “quer fazer as pessoas brilhar”, diz Rita Dobrões, fundadora da marca, acrescentando que “usar brilhos torna as pessoas mais confiantes”. Apesar de muitas das suas clientes serem mulheres, quer também promover a inclusividade: “Queremos diversidade: que ninguém tenha medo de brilhar, seja por dentro ou por fora.”

Mas porque a sustentabilidade não é a única preocupação deste sector, a Twenty Six Pomade também se estreia no evento para mostrar que os homens também se podem (e devem) preocupar com a beleza. Criada em 2018 para barbeiros e “homens sem medo”, a marca preocupa-se com criar produtos maioritariamente orgânicos. “Os homens estão cada vez mais a apostar na sua imagem, tanto a nível capilar como corporal e facial” diz Marcos Maia, um dos fundadores, salientando que a imagem cria “impacto visual tanto a nível profissional como a nível pessoal”. Os seus produtos procuram preencher “lacunas” identificadas no mercado, lembrando a importância do cuidado pessoal. “Se não cuidarmos de nós, não vai haver outra pessoa a fazê-lo. Queremos que as pessoas se olhem ao espelho de manhã e encarem que essa é a pessoa mais importante. E é nisso que nos queremos centrar: os homens perceberem que também é importante para ele e que podem fazer a diferença com pequenos gestos.”

Texto editado por Bárbara Wong