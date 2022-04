Casas Novas Hotel, um “projecto de paixão”, agora renovado

Um caminho feito ao engano, uma grande placa a dizer “Vende-se” e uma porta com “um corte tipo caixa de correio”. Fernando Moura não resistiu a espreitar. “O meu coração naquele momento caiu-me aos pés”, conta. “Foi amor à primeira vista e foram estes claustros que fizeram a loucura acontecer.” Estamos cá fora, numa das “duas ruas” da aldeia de Casas Novas, no concelho de Chaves, frente à entrada principal do hotel, mas o portão entreaberto deixa antever o pátio quadrangular, com paredes e arcadas em pedra e varandins de ferro fundido. “Foi a viagem mais rápida que fiz de Chaves à minha aldeia”, recorda, numa pressa de chegar ao telefone para ligar à imobiliária. Estávamos em 1999. Na altura, Fernando estava emigrado nos Estados Unidos e foi a partir de lá que depois, “por e-mail e fax”, comprou a casa que em tempos fora do segundo conde de Penamacor.