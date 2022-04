Mogarraz, uma das aldeias mais bonitas de Espanha

Protegida por uma densa floresta de carvalhos e castanheiros, na Sierra de Francia, no coração do Parque Natural de Batuecas, ergue-se a pitoresca e singular aldeia de Mogarraz, uma das mais encantadoras e fascinantes aldeias históricas da província de Salamanca.

A boa preservação do património, das tradições culturais e da bela arquitectura tradicional, de entrelaçamento e de originais dintéis, mereceu-lhe a atribuição do título de Conjunto Histórico. Pertence à rede das aldeias mais bonitas de Espanha, mas o que realmente a distingue é um pequeno/grande detalhe que embeleza todas as casas, todos os monumentos, todas as ruas e recantos: fotos em tamanho grande de antigos/as moradores/as. Ninguém lhe ficará indiferente. O magnífico conjunto toca-nos de um modo especial, emotivo, conquista-nos ao primeiro olhar.

Era manhã, surgiam alguns turistas guiados pelo alívio na pandemia e a cujos sons se aliavam os das rotinas diárias. As chaminés já fumavam, deixando no ar o aroma tão característico da madeira. Cheirava a serra, a campo, a interioridade.

Entrámos no conjunto histórico e começámos a visita literalmente de cabeça no ar, deixando que o nosso olhar encontrasse outros olhares, perdidos no tempo.

Quase no final da rua, um vendedor de velharias meteu-se connosco. Na verdade não pretendia vender-nos nada, apenas conversar. Com pronunciado orgulho, falou-nos da aldeia e do seu legado. Nenhuma viagem fica completa sem compreendermos o que visitamos, e ouvir os locais é sempre muito enriquecedor.

Seguimos caminho. Mais abaixo, na igreja, rezava-se a missa dominical.

O Inverno é rigoroso em Mogarraz mas, apesar disso, é um lugar quente, impregnado do calor humano que irradia daquelas fotos. Em cada casa há um rosto a receber-nos, o rosto de alguém que ali nasceu, cresceu, viveu e que possivelmente também ali morreu mas que não ficou esquecido.

Percorrer as ruas limpas e bem cuidadas, ouvir o sussurrar das fontes que se distribuem pela aldeia, inspirar o fumo que saía ligeiro das chaminés, devolveu-me de novo à minha aldeia, às minhas raízes, à minha infância. Há realmente gestos que contam, que fazem a diferença, e tornam um lugar único e muito especial.

Mogarraz foi criada na época medieval e os seus habitantes têm fortes origens judaicas e francesas. Nos anos de 1960, quando eclodiu uma crise económica que obrigou muita gente do interior a emigrar, um fotógrafo local, Alejandro Martín Criado, fez fotos de todos os habitantes para memória futura e também para que pudessem formalizar o seu cartão de identidade.

As fotos ficaram em arquivo e, em 2008, o pintor local Florencio Maíllo recuperou o arquivo e transformou-o na mais original galeria de arte. São cerca de 400 as obras distribuídas pelas ruas de Mogarraz. Na Páscoa existe a tradição de apagar todas as luzes públicas e acender apenas as que incidem nos rostos. Ficará ainda mais invulgar.

Guia O que visitar em Mogarraz Ermida do Humilladero

Cruz dos Judeus

Fuente del Humilladero

Igreja paroquial de Nossa Senhora das Neves

Torre del Campanario

Praça principal

Museu Etnográfico “Casa de las Artesanías”. Permite conhecer o artesanato típico e um pouco da história da localidade. Gastronomia A gastronomia de Mogarraz é famosa e comum à de toda a região. Dela fazem parte os saborosos embutidos, laranjas, limões, mel, cogumelos e boletos, e vários pratos à base de cabrito e batata. Turismo de Francia - Gastronomia A região As localidades de Mogarraz e a vizinha Monforte pertencem ao Parque Natural de Las Batuecas, Sierra de Francia, uma pérola natural de biodiversidade. A unir as duas localidades encontra-se o Caminho da Água, um passeio com cerca de nove quilómetros que permite conhecer a fauna e a flora deste belo parque e que conta com seis intervenções escultóricas para enriquecer a paisagem. Para saber mais Turismo Castilla y León Turismo de Salamanca