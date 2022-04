TAP não retomou sete rotas que tinha no aeroporto do Porto

A oferta da TAP no aeroporto Sá Carneiro este Verão não inclui sete rotas que ligavam a cidade do Porto a Amesterdão, Barcelona, Bruxelas, London City, Madrid, Milão e Munique no Verão de 20109, antes da pandemia de Covid-19.

De acordo com o Jornal de Notícias (JN), há uma redução de 705 mil lugares à partida do Norte, quando, em contraponto, o período de Verão de operações das companhias aéreas, iniciado no domingo passado, traz um reforço das operações por parte da maioria das principais empresas, como a KLM, Easyjet e Ryanair.

Por parte da TAP, o que se verifica no aeroporto Sá Carneiro é um reforço na ponte aérea para a capital com mais 40 mil lugares, na rota para o Funchal com mais 20 mil lugares e a ligação a Paris com mais 20 mil lugares.

“Já não nos surpreende, mas um plano desses não é normal e não corresponde ao de uma companhia que sirva os interesses nacionais”, comentou Nuno Botelho, presidente da Associação Comercial do Porto.

O JN diz ter questionado a TAP e o Ministério das Infra-estruturas sobre a estratégia da companhia aérea, mas a empresa declinou responder e o Governo não deu explicações.