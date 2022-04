“Protecção” das taxas fixas no crédito à habitação tem pouco peso em Portugal

Há milhares de famílias portuguesas que ficam apreensivas com as notícias de subida das taxas Euribor e um número bem mais reduzido de outras para quem essa subida não tem qualquer impacto no seu orçamento. E isso acontece porque a grande maioria das compras de habitação em Portugal com recurso a crédito continua a ter por base uma taxa variável, isto é, associado às Euribor, há vários anos em valores negativos, mas que já inverteram esse caminho. A opção pelas taxas fixas — mais altas do que as variáveis, mas que não estão sujeitas a variações do mercado — não tem merecido uma grande preferência dos portugueses, que têm aproveitado pouco o facto de estas também se encontrarem em valores historicamente baixos, embora sempre em valores positivos.