Açores e Madeira fixam preços máximos no combustível. E são mais baixos

As duas das regiões autónomas têm um tecto máximo para o preço dos combustíveis, que é actualizado periodicamente. Resultado? É mais barato abastecer nos Açores e na Madeira do que atestar o depósito no continente.

Atestar o depósito de combustível na Madeira não custa o mesmo do que nos Açores ou no continente. Ir a um posto de abastecimento açoriano, é também uma despesa diferente do que uma paragem para atestar num posto continental. Nas duas regiões autónomas, ao contrário do continente onde o mercado dos combustíveis foi liberalizado em Janeiro de 2004, o preço máximo dos combustíveis é fixado por decreto regional, mas a forma de cálculo e o momento diferem.