O guarda-redes, o filho do ditador e um leão chamado Osama

“Como jogador? Era terrível.” Não há aqui grande margem para interpretação nestas palavras de Jay Bothroyd, um antigo internacional inglês, sobre as capacidades futebolísticas de Saadi al-Khadafi, filho do antigo ditador líbio Muammar Khadafi, aquele que gostava de futebol e que teve uma espécie de carreira na Série A italiana, com passagens por Perugia (onde coincidiu com Bothroyd), Udinese e Sampdoria entre 2003 e 2007, para um total de 25 minutos jogados – foi o retorno que teve do seu investimento nos três clubes. A verdade é que Saadi estava disposto a pagar o que fosse preciso. Pagou ao Barcelona 300 mil euros para fazer um jogo em Camp Nou, pagou a Carlos Billardo e Diego Maradona para lhe ensinarem uns truques, pagou a Ben Johnson para ser preparador físico. E pagou a Luís de Agustini para guardar a baliza da selecção da Líbia.