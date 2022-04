Belenenses SAD vence Portimonense e deixa último lugar da I Liga

O Belenenses SAD voltou neste sábado às vitórias na I Liga portuguesa de futebol, na recepção ao Portimonense, por 2-0, e deixou provisoriamente o último lugar da prova, em jogo da 28.ª jornada.

Safira, aos 11 minutos, de grande penalidade, e Pedro Nuno, aos 90'+5’, terminaram com uma série de cinco jogos sem vencer dos “azuis”, que se mantêm em zona de despromoção, no 17.º e penúltimo lugar, com 21 pontos, mais um do que o Moreirense, que no domingo recebe o Vitória de Guimarães.

Já o Portimonense, que viu Willyan ser expulso na primeira parte, somou a quarta derrota seguida na I Liga e continua no 11.º posto, com 29 pontos, tendo averbado o 14.º jogo seguido sem vencer na competição.