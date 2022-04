Médicos ucranianos refugiados têm de fazer as mesmas provas que os restantes candidatos para aceder à profissão

Processo inicia-se em Novembro e até estar concluído são cerca de nove meses. Para se poderem inscrever na Ordem dos Médicos têm de ter o curso reconhecido por uma escola médica, o que significa que não poderão começar a exercer medicina em Portugal no imediato.

Os médicos ucranianos refugiados vão ter de passar por um processo de reconhecimento do curso semelhante ao aplicado aos restantes médicos estrangeiros cujos cursos não têm reconhecimento automático, explica o presidente do Conselho das Escolas Médicas Portuguesas. O processo, que se realiza anualmente, inicia-se em Novembro deste ano e até estar concluído são cerca de nove meses, caso os candidatos não chumbem em nenhuma das provas. Só depois podem inscrever-se na Ordem dos Médicos, o que significa que não poderão começar a exercer medicina em Portugal no imediato.