Ex-fuzileiro que deixou filha tetraplégica condenado a 17 anos outra vez

Advogado do arguido já anunciou que vai recorrer da sentença. Trata-se do quinto julgamento do antigo militar.

O ex-fuzileiro que disparou contra a filha e a deixou tetraplégica foi esta sexta-feira condenado outra vez a 17 anos de cadeia, no quinto julgamento a que foi submetido no Tribunal de Almada. O advogado do arguido já anunciou que vai recorrer da decisão.

O caso remonta a Abril de 2011. O antigo militar não gostava do namorado da filha, e foi na sequência de uma discussão com a jovem de 26 anos que a alvejou quando ela se encontrava no seu apartamento no Feijó, no concelho de Almada.

A vítima morava no Feijó com o progenitor desde que este se divorciara da mulher, tinha a jovem 13 anos. Mas saíra da casa paterna há escassos três meses, para tirar a especialidade no Hospital de Évora. Foi na capital alentejana que conheceu o namorado, um operário fabril divorciado. O antigo militar não gostou da notícia: idealizara para a filha, cujos passos sempre controlara até ali, um casamento com um médico ou então com um juiz. “Tinha feito sacrifícios económicos para que nada faltasse à filha”, relata a sentença em que, no Verão de 2012, o tribunal de Almada o condenou a 17 anos de cadeia e ainda ao pagamento de uma indemnização de 107 mil euros à médica.

Num dos julgamentos anteriores, os juízes disseram que canalizou para a rapariga a frustração de ele próprio não ter prosseguido estudos, por a situação económica não lho ter permitido. Reformou-se antecipadamente para poder tomar conta dela a tempo inteiro. Em tribunal, a jovem médica viria a admitir que andava a tentar libertar-se lentamente do seu controlo absoluto, nem sempre lhe atendendo os telefonemas para que não percebesse que saía à noite ou com quem estava.

No dia do crime tinha combinado almoçar com ele, mas acabou por o fazer em casa dos pais do namorado, em Évora, sem o avisar. Foi a gota de água para o antigo militar. Sentiu-se desrespeitado e abandonado, “considerando que a filha o estava a trocar por aquelas pessoas”. Quando por fim chegou ao pé dele a discussão estalou, como de resto ela já temia.

O ex-fuzileiro foi buscar uma pistola e disparou. Três dos quatro tiros atingiram-na, confinando-a para sempre a uma cadeira de rodas. O quarto disparo terá acertado no tecto. Na opinião da psiquiatra que o acompanhou na cadeia, na altura do crime o arguido sofria de uma perturbação depressiva profunda, causada por ciúmes obsessivos e pelo medo de ser abandonado.

O advogado do arguido, Gameiro Fernandes, conseguiu anular os quatro julgamentos anteriores, e não é certo que não tente fazer o mesmo em relação a este quinto.