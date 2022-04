20 anos depois, Marcelo quer “salvar” o PS de um “acto suicida”?

Lembro-me bem do dia em que Isabel Arriaga e Cunha, então correspondente do PÚBLICO em Bruxelas, escreveu que “Durão Barroso emerge como o grande favorito à sucessão de Romano Prodi”. A notícia foi publicada no online à meia-noite de dia 22 de Junho de 2004 e manchete da edição impressa, naquela terça-feira de Verão e de plena euforia do Euro 2004 com Luiz Felipe Scolari a puxar pelo orgulho português. A notícia começou por não ser levada muito a sério, o PSD gelou perante tal ideia ao fim de dois anos de regresso ao poder e uma das primeiras pessoas a falar disso em público foi Marcelo Rebelo de Sousa, o actual Presidente da República, que era na altura ex-presidente do PSD e comentador.