O que esperar dos adversários de Portugal no Mundial de 2022?

Decorreu na tarde desta sexta-feira o sorteio da fase de grupos do Mundial de 2022 que se vai jogar no Qatar. Portugal fica no grupo H e tem como adversários Portugal, Coreia do Sul e Gana. Neste P24, publicado de forma antecipada, ouvimos a análise do editor de desporto do PÚBLICO Jorge Miguel Matias.

