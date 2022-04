Partidos criticam copy-paste de programa eleitoral que não contava com uma guerra

Aquilo que António Costa e o PS vêem como uma vantagem é apontado como o grande defeito do programa do Governo: transpor quase na íntegra o programa eleitoral desenhado em Dezembro do ano passado para o documento que vai ser a base de trabalho do executivo nos próximos quatro anos e meio sem ter em conta as consequências económicas e sociais da guerra que entretanto estalou na Europa é um erro crasso, dizem todos os partidos com assento parlamentar.