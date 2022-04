Neste workshop podes aprender a fotografar espectáculos com Vera Marmelo

A Albardeira, uma associação juvenil focada na promoção de cultura em Ourém, vai organizar uma oficina de fotografia de espectáculo no concelho. A 23 e 24 de Abril, além de uma aula de fotografia e edição, os participantes vão ter a oportunidade de aplicar os conhecimentos num concerto, também promovido pela associação, de VRDASCA e da Banda Fetra.

Vera Marmelo, com 15 anos de experiência em fotografia de espectáculo, vai orientar os participantes. Em conversa com o P3, adianta que “é uma oportunidade completa”, já que, com um grupo grande, geralmente é “muito difícil” dar às pessoas a possibilidade de experimentarem. Além de fotografar um concerto com “alguma liberdade”, ainda haverá a possibilidade de, no momento, tirar dúvidas, pedir conselhos e observar o trabalho de Vera. No final, os participantes vão poder comparar as imagens entre si e com a fotógrafa.

O workshop tem o limite de 20 participantes e está aberto a qualquer pessoa de qualquer zona do país, independentemente do nível de conhecimento sobre fotografia. Caso necessário, a Albardeira tentará disponibilizar alojamento e deslocações pela cidade. As inscrições estão abertas até 15 de Abril.

“O nosso objectivo é sensibilizar as pessoas para o facto de não ser impossível conseguir fazer aquilo. Não prometemos que vão sair dali a fotografar como a Vera, mas queremos despertar a curiosidade para tal”, diz Pedro João Santos, membro da direcção e da equipa de comunicação da Albardeira, ao P3.

A Albardeira surgiu como um grupo de jovens ligados à cultura. Actualmente tem 27 sócios fundadores, entre os 18 e os 30 anos.​ Para dinamizar o panorama local de Ourém querem “levar cultura” e “reforçar a que já existe”, promovendo eventos e agenciando artistas locais, em conjunto com outras associações.

