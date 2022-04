Democracia, razão do repúdio pela invasão da Ucrânia

O pretexto imediato para a invasão da Ucrânia foi a alegação, por Vladimir Putin, de que o povo desse país não tem direito à autodeterminação e não pode constituir um Estado independente. Quem assina este apelo manifesta a sua rejeição veemente por esta ameaça imperial. Condenamos a agressão pela Federação Russa, que provocou já muitas centenas de mortes, milhares de feridos, milhões de deslocados e uma vaga de destruição. Defendemos intransigentemente o direito nacional do povo ucraniano: a democracia depende dessa condição primeira - o respeito pela soberania, que impõe a não ingerência de outros Estados na livre decisão do povo ucraniano sobre o seu destino.

Na própria Federação Russa, a oposição democrática que tem enfrentado a repressão do regime autoritário de Putin levanta-se agora, em massa, contra o prosseguimento da agressão imperialista russa. Muitos milhares de detenções nas primeiras semanas de guerra atestam a coragem convocada por este movimento.

Expressamos o nosso apoio à resistência ucraniana e apelamos ao Governo português para que faça a sua parte, tanto no acolhimento de refugiados de guerra ucranianos ou de asilados políticos russos, como na aplicação de sanções contra a elite política e económica do regime oligárquico de Moscovo, como ainda no apoio ao exercício pelo povo ucraniano do seu direito à autodefesa. Recusamos que essa solidariedade seja transformada num impulso por uma nova Guerra Fria, através do reforço da NATO ou da criação de um exército europeu, numa nova corrida ao armamento. Essas sim, são derivas que abrem caminho a um alargamento do conflito e ao confronto entre potências nucleares.

Recusamos que essa solidariedade seja transformada num impulso por uma nova Guerra Fria, através do reforço da NATO ou da criação de um exército europeu, numa nova corrida ao armamento

Em vez da escalada autoritária, batemo-nos pela retirada do exército ocupante da Ucrânia, pela punição dos crimes de guerra e por uma Conferência de Paz, sob os auspícios da ONU, que garanta a segurança das populações, o primeiro dos bens a preservar no contexto presente.

Este é o abraço que estendemos aos imigrantes ucranianos que vivem em Portugal!

Alexandra Lucas Coelho, jornalista e escritora

Ana Drago, socióloga

Ana Fernandes (Capicua), rapper

Ana Luísa Amaral, poeta

Artem Semenko, estudante ucraniano

Bianca Stanea, OKNa, espaço cultural

José Luís Peixoto, escritor

José Neves, historiador

Júlio Machado Vaz, psiquiatra

Luísa Costa Gomes, escritora

Manuel Cruz, músico

Marisa Matias, eurodeputada

Miguel Guedes, músico e jurista

Olena Kovtun, professora, pós-graduada em Portugal

Pilar del Rio

Radu Sticlea, OKNa, espaço cultural

Richard Zimler, escritor

Valter Hugo Mãe, escritor

Viriato Soromenho Marques, filósofo

Yuliya Trandofilova, ativista ucraniana da Solidariedade Imigrante