Novo Governo

A formação de um novo Governo é sempre um momento de esperança, seja ele qual for e em que condições forem. É um momento em que novos problemas são identificados, são percepcionados e analisados por outros protagonistas, por estes trazidos para a agenda política e são encontradas novas soluções. É com a entrada de novos agentes políticos que se renova também a capacidade de implementar as políticas públicas que são necessárias, pelo menos aos olhos dos governantes.

Mais importante, e que nem sempre - ou quase nunca - é feito, é uma eficaz monitorização e avaliação, que pode trazer novos problemas. Eu tenho muita esperança neste Governo, principalmente por ser um Governo que terá a estabilidade de uma maioria absoluta, terá o acesso a fundos comunitários como sem igual, tem desafios de outros tempos como uma guerra e tem a recuperação que a pandemia exige. Isto para não referir que, em quatro anos, novos problemas surgirão.

A Assembleia da República não está dispensada de escrutinar - bem pelo contrário - nem nós cidadãos estamos dispensados de apenas e só esperar quatro anos. Existem vários fóruns onde podemos propor e contribuir. Haja vontade.

Pedro Perdigão, Lousada

Recuo da Rússia ou manobra de diversão?

Foi com surpresa que li notícias sobre um alegado recuo de tropas russas para facilitar negociações. Um dito recuo em contraciclo com a prática desde o início da guerra em que, mesmo com negociações, o campo de batalha russo nunca mostrara antes intenção de abrandar intensidade na Ucrânia. Recuo ou manobra de diversão? O que significa esta estratégia se é que é real? Que a Rússia mudou de ideias? Que sente fragilidade no terreno? Que desistiu de muitas das suas exigências? Que reconhece estar longe dos objectivos propostos? Perguntas que ao longo dos próximos dias encontrarão as necessárias respostas. Mas oxalá que possa haver um desanuviamento ao fundo do túnel que contudo não inviabiliza toda a destruição de património e morte de civis inocentes que a Rússia tem perpetrado na Ucrânia sem que nada o justifique. Os crimes de guerra praticados falam por si todos os dias.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

Pensamento único

É preciso não confundir pensamento único com evidências do tamanho de uma casa. A NATO tem um currículo pouco defensável nas várias crises em que interveio, mas não pode ser acusada de “cerco” à Rússia pelo facto de se ter estendido para Leste. Esse desenvolvimento só ocorreu porque Estados vizinhos da Rússia se sentiram inseguros e o solicitaram. Não houve nada que se pareça com ameaças de invasão ou de conquista. A sensação de insegurança desses países mostra agora plena razão de ser. A insegurança afirmada pela liderança russa é que não convence. Desde há 80 anos, não houve nada que se parecesse com tentativas de agressão ou invasão por parte do maléfico “Ocidente"; nem mesmo agora existem sinais de tal coisa. Onde está o pensamento único?

António Monteiro Fernandes, Lisboa

O capelão

À sombra de liberdade de expressão tão mal compreendida por muitos, vão-se passando casos que são no mínimo incompreensíveis e inacreditáveis. Aquela do capelão da Marinha, com fortes responsabilidades espirituais e humanas, depois da detenção dos fuzileiros navais, como consequência do assassinato selvático de um jovem polícia na via pública, interpelando o Almirante Gouveia e Melo - “O senhor Almirante nunca foi para a noite? Nunca bebeu uns copos?” - é inconcebível e inacreditável. Perguntas de quem vêm que não lembram ao diabo, como antigamente se dizia. A interpretação do criminoso acto, feita por um representante da Igreja Católica é merecedora de forte reacção pública das competentes autoridades eclesiásticas. Embora se saiba que pára-quedistas, comandos e fuzileiros navais são voluntários, sendo sujeitos a intensos, perigosos e selváticos exercícios para demonstrarem que são “homens”, nada justifica que em paz, embora com uns “copos” no bucho, procedam daquela selvática forma.

Carlos Leal, Lisboa

​Uns copos a mais

No país à beira-mar plantado o capelão da Marinha pergunta a Gouveia e Melo, chefe do Estado-Maior da Armada, se “nunca tomou uns copos”, a propósito da bárbara agressão a um agente da PSP causadora do seu óbito. Na panelinha das amizades, a Igreja tomou partido pelo capelão. Copo puxa copo, ou melhor, argumento puxa argumento e tudo ficou em águas de bacalhau, faltando ouvir a opinião da reserva moral da nação, Marcelo Rebelo de Sousa. Que triste país é este que vê partir daquela forma um agente da PSP. Que triste país é este que tem na Armada um capelão tão preocupado com os copos da noite.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim