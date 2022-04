Rússia acusa Ucrânia de ataque a depósito de combustível em solo russo

As autoridades russas acusaram esta sexta-feira as forças ucranianas de terem realizado um ataque nocturno a um depósito de combustível em Belgorod, localidade russa situada a cerca de 30 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, e a 80 quilómetros da cidade ucraniana de Kharkiv, no Norte do país invadido.

Numa mensagem publicada na rede social Telegram, citada pela BBC, o governador regional russo Viacheslav Gladkov disse que “houve um incêndio no depósito de petróleo por causa de um ataque levado a cabo por dois helicópteros do Exército ucraniano, que entraram em território russo a baixa altitude”.

Segundo Gladkov, “ninguém foi morto”, mas dois trabalhadores do complexo petrolífero ficaram feridos. A empresa petrolífera Rosneft, que detém o depósito, confirmou o ataque, mas não referiu quaisquer ferimentos entre o staff.

Esta é a primeira vez desde o início da ofensiva militar russa na Ucrânia, a 24 de Fevereiro, que a Rússia acusa o país invadido de ter realizado ataques directos ao seu território.

Governo e Exército ucranianos ainda não confirmaram, porém, a autoria do ataque em Belgorod, mas o porta-voz do Kremlin, Dmitiri Peskov, disse que este incidente dificulta os avanços nas negociações entre russos e ucranianos, tendo em vista um cessar-fogo.

Na terça-feira, já tinham sido noticiadas várias explosões nas imediações de um armazém de munições situado na mesma cidade russa, mas Gladkov explicou, na altura, que as autoridades regionais iriam aguardar pela avaliação pericial do Exército russo antes de avançar com possíveis causas.

Imagens partilhadas esta sexta-feira pelo Ministério de Emergências da Federação Russa mostram bombeiros a tentar apagar uma enorme coluna de fogo junto ao depósito de combustível de Belgorod.

De acordo com a Interfax, as casas mais próximas do complexo foram evacuadas e foram mobilizados 200 bombeiros para o local. Oito depósitos de combustível foram afectados, informa ainda a agência noticiosa russa.

Nikolai Shulginov, ministro da Energia da Rússia, assegurou, no entanto, que o incêndio em Belgorod não vai afectar o abastecimento de combustível na região. Citado pela Reuters, o governador da região vizinha de Kursk, Roman Starovoit, acrescentou que há reservas energéticas suficientes para várias semanas.

Com cerca de 370 mil habitantes, Belgorod está localizada a cerca de 80 quilómetros a norte de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, no Nordeste do país, e um dos principais alvos dos bombardeamentos e da artilharia russa.