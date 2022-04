Cento e quarenta e três anos depois, a Bolívia ainda não desistiu do mar

Novo Presidente do Chile propôs restabelecimento das relações diplomáticas com o vizinho andino, mas a reivindicação dos territórios bolivianos perdidos em 1879 é “irrenunciável” para La Paz.

Poucos mandatos presidenciais dos últimos anos na América Latina começaram com tanta expectativa como o de Gabriel Boric, político progressista que, depois de ter derrotado o ultraconservador José Antonio Kast, no final do ano passado, se tornou, há cerca de duas semanas, e aos 36 anos, o mais jovem Presidente da história do Chile.