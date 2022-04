Um dia sobre o passado e o futuro do Paço dos Duques de Tentúgal

Num momento em que se vislumbra a recuperação do edifício em ruína há décadas, o colectivo Pescada nº5 organiza a exposição É Primavera no Paço , para resgatar a memória do lugar e mostrar o que ele pode vir a ser.

Na altura em que as terras do Paço dos Duques de Tentúgal, uma propriedade no Baixo Mondego que pertenceu à Casa Cadaval durante séculos, eram cultivadas, a mudança da hora de Verão era assinalada com um ritual: se havia uma hora a mais na jornada de trabalho diária, havia também espaço para uma hora de repouso a seguir ao almoço. Essa passagem era marcada com o Desenterro da Sesta.

É a recuperação desse ritual, conduzido pelo contador de histórias local, José Craveiro, que marca a abertura da exposição É Primavera no Paço, organizada pelo Colectivo Pescada Nº5 (P5). A história é contada por um dos elementos do grupo, Carlos Júlio, um dos seus principais impulsionares das exposições do colectivo. Este evento assume o mesmo carácter que as apresentações anteriores do P5: é efémero, ocupa um espaço devoluto ou pouco conhecido, nasce da força voluntária de um colectivo de artistas e acontece apenas este sábado, entre as 14h e as 22h30.

Mas, para Inês Moura, que também está na organização, parecia estranho trabalhar sobre o Paço sem envolver quem dele guarda memória. A casa entrou em declínio na segunda metade do século XX, mas os moradores mais antigos de Tentúgal ainda guardam memória daquele lugar, que tem origem no século XV, com outra vida.

O colectivo entrou então em contacto com a Misericórdia local, com a escola básica de Tentúgal e com o contador de histórias José Craveiro, que tem um restaurante na vila. Envolveram-nos no processo de criação e puxaram-nos para o espaço.

Os últimos quatro meses foram de visitas técnicas e de trabalhos de preparação do complexo que está em ruína mas que, pela primeira vez em décadas, tem uma solução no horizonte.

Entre os mais de 60 nomes que fizeram trabalhos para a exposição, há quem parta do contexto histórico, mas também quem molde a experiência de estar ali, naquele edifício, com janelas e portas com arcos ogivais, com aquela eira e a vista dos campos do Mondego, conta Inês Moura, que trabalha com fotografia, desenho e instalação.

Além de instalações, esculturas fotografias, desenhos, performances, projecções de vídeo, oficinas ou uma visita guiada pelo tractor de Ricardo Monteiro pelos campos do Mondego em redor do Paço (além do Desenterro da Sesta, claro), 0 programa deste sábado em Tentúgal olha também para o futuro. Estão agendadas intervenções dos arquitectos Pedro Pacheco e José Aguiar, que estão a desenhar a recuperação do espaço, e do arqueólogo Pedro Roquinho, que está a trabalhar sobre a história da ruína.

“Caiu do céu”

A exposição no Paço de Tentúgal nasce de uma sucessão de acasos. A primeira é a descoberta do lugar por Carlos Júlio, que encontrou o espaço devoluto num passeio pelos campos do Baixo Mondego. Reparou nele pela primeira vez em 70 anos de vida, entrou, encontrou um jardineiro que ali estava a trabalhar, elo inicial para chegar aos proprietários, o Grupo Oasis, que recentemente adquiriu a propriedade.

Explicou a natureza do trabalho dos Pescada Nº5, enviou um portfólio com trabalhos passados – a última exposição foi na antiga Sociedade de Porcelanas de Coimbra, outro devoluto, mas no miolo da cidade - e a resposta foi mais que positiva. “Para nós, foi verdadeiramente fantástico. Caiu do céu”, diz o director criativo do grupo, Nimrod Vainer, que está à frente do projecto para transformar o Paço num lugar de residências artísticas (ver caixa). “[Este momento] Dá-nos a oportunidade de colaborar com as pessoas e de imaginar” o que pode ser aquele espaço no futuro. Este é o momento zero.

Paço vai ter residências artísticas e alojamento Depois de décadas de abandono, há um futuro à vista para o Paço dos Duques de Tentúgal. A propriedade, que ficou na posse da Casa Cadaval até aos anos 1990 e mudou de mãos várias vezes nas décadas seguintes, foi recentemente adquirida pelo Grupo Oasis, que tem raízes israelitas e já opera no mercado português em Lisboa e Porto, essencialmente na área da hotelaria. Segundo explica o director criativo do grupo, Nimrod Vainer, ao PÚBLICO, o investimento em Tentúgal terá um registo diferente. O objectivo é criar um programa de residências artísticas no Paço, após a recuperação arquitectónica do espaço, numa plataforma que junte artistas de várias disciplinas e de diversos pontos do globo. “Para que isso seja sustentável, vamos criar unidades de alojamento perto do Paço e as pessoas que aí ficarem vão ter a oportunidade de participar em actividades” organizadas por quem estiver em residência artística, diz o responsável, que está a dirigir o projecto do Baixo Mondego. O arranque vai acontecer por fases, mas Nimrod Vainer espera conseguir por o projecto de pé em um ou dois anos.

Há uma certa beleza neste dia, que fica associado à Primavera e a um ressurgimento, “porque este também é um espaço que se propõe renascer através da arte”, diz Inês Moura.