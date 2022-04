Em família: entre sons, moinhos e balões, flutuamos com mão verde e corações

PASSEIOS

Flutuar by Windpassenger - Festival de Balonismo de Coruche

1 a 3 de Abril

É no Parque de Mercados e Feiras de Coruche que aterra a quinta edição do festival dedicado à arte do balonismo. Com exemplares vindos de vários países, as atenções concentram-se naquele que é o maior balão de ar quente do mundo a voar comercialmente, um “gigante dos ares com mais de 40 metros de altura e com capacidade para 34 pessoas”, anota o comunicado. Além dos voos livres (todos os dias, às 7h30, com um segundo voo às 16h30 no sábado e às 15h30 no domingo), o programa do festival inclui baptismos em balão estático, passeios de BTT, encontros de clássicos Vintage on Wheels, artesanato, gastronomia, insufláveis, jogos tradicionais, dança, animação musical e o espectáculo Night Glow (dia 2, às 21h). Mais informações em www.festivalbalonismocoruche.com.

DANÇA

Rrrreexistir Reencontrar

30 de Março a 3 de Abril

Aldara Bizarro e Sónia Baptista estreiam uma coreografia para ver “de coração aberto”. Apresentada como “um olhar sobre o amor, visto de várias perspectivas, e uma resistência ao desamor que atravessa o mundo”, é habitada por desejos, dúvidas, anseios, lutas e aprendizagens do crescimento e contou com a colaboração de adolescentes na sua criação. Pode ser vista no Teatro São Luiz, em Lisboa, sábado e domingo, às 11h e 16h (sessões para escolas nos dias úteis, às 10h30 e 14h30). Os bilhetes custam 3€ (criança) e 7€ (adulto).

Sons Mentirosos Misteriosos

1 a 22 de Abril

Os coreógrafos Sofia Dias e Vítor Roriz pegam no poder do som para recriar paisagens “onde o tempo não tem ordem definida”. Com a ajuda do sonoplasta Nuno Bento, criam um universo que balança entre o abstracto e o concreto e onde, asseguram, “a imaginação tem muito por onde se intrometer”. Em cena no LU.CA - Teatro Luís de Camões (Lisboa), à boleia do Ciclo Dança, com sessões para escolas nos dias 1, 20, 21 e 22 de Abril (10h30, 1€ a 3€); e para famílias nos dias 1 (18h30), 2 e 9 (16h30) e 3 e 10 de Abril (11h30 e 16h30), com ingressos entre 3€ e 7€.

TEATRO

Antiprincesas: Leonor, Marquesa de Alorna

31 de Março a 2 de Abril

Leonor, Marquesa de Alorna, está no centro das atenções desta peça de teatro para crianças, criada por Cláudia Gaiolas e inspirada na personagem real da “escritora consagrada e uma mulher que nunca se deixou dominar, desafiando o poder político e a Igreja em busca de justiça e liberdade”. Protagonizada por Leonor Cabral, sobe ao palco do teatro Campo Alegre, no Porto, sábado às 16h, com bilhetes a 2,50€ (criança) e 7€ (adulto) – sessões para escolas quinta e sexta, às 10h30 e 14h30.

Händel... Lá Com Essa Música!

2 e 3 de Abril

A Companhia de Teatro de Almada apresenta um espectáculo que celebra a música do compositor Georg Friedrich Händel, de cuja pena saíram “mais de 600 peças musicais, todas muito boas”, explicam na nota de imprensa. A encenação é de Teresa Gafeira. Sábado, às 16h; domingo, às 11h e 15h, no Teatro Municipal Joaquim Benite (Almada), com bilhetes a 10€.

MÚSICA

Mão Verde II

2 e 3 de Abril

O segundo capítulo do livro-disco-espectáculo pensado para desenvolver o interesse das crianças em torno de plantas, da agricultura e de tudo o que é verde chega agora aos palcos e vem dedicado a “verdes e maduros”. Publicado há uns dias, Mão Verde II estreia-se no M.Ou.Co. (Porto), pelas mãos de “quatro gomos da mesma laranja”: a rapper Capicua, o guitarrista e teclista Pedro Geraldes, a baixista Francisca Cortesão e o percussionista António Serginho. A acompanhar o momento, no mesmo espaço, há Oficinas Verdes para Famílias, que tanto dão a Conhecer as Ervas Aromáticas como tratam de um Herbário Comestível ou propõem Ervas que Pintam e Bombas de Sementes. Sábado e domingo, das 16h às 18h (oficinas, 5€ com inscrição em maoverdemail@gmail.com) e às 18h30 (concerto, 15€).

As Canções da Maria

2 de Abril

Entre “canções, poemas, lengalengas e muitas curiosidades”, Maria de Vasconcelos e a sua família convidam todas as crianças a cantarolar ensinamentos que vão da matemática à história de Portugal. Sábado, às 15h, no Coliseu do Porto, com entradas entre 15€ e 20€.

ACTIVIDADES

Entre Marés & Tradições

2 e 3 de Abril

À bolina do Dia Nacional dos Moinhos, assinalado a 7 de Abril, a Câmara Municipal de Setúbal aponta ao Moinho de Maré da Mourisca, que serve de cenário a uma série de actividades pedagógicas ao longo do fim-de-semana. No programa das festas, e com a preservação das tradições a dar o mote, está um mercado de artesanato, uma mostra de ofícios, um safari fotográfico na Reserva Natural do Estuário do Sado (10€) e workshops de cerâmica e macramé (5€). Sábado e domingo, das 9h30 às 19h30. Mais informações através dos contactos turismo.setubal@mun-setubal.pt, 265 783 090 e 914 162 354.

Cubos Sonoros

3 de Abril

Em Lisboa, o Centro Cultural de Belém dá corda a mais uma oficina para famílias, desta vez dedicada a Cubos Sonoros. Para crianças entre um e cinco anos, a actividade parte da premissa de que “cada casa tem um som e, de repente, cada cubo passa a ser uma morada sonora” para explorar o sentido crítico e estimular “a imaginação para compreender a arquitectura para além das formas”. Domingo, às 11h, com bilhetes a 6€.

CINEMA

Ampla - Mostra de Cinema

25 de Março a 3 de Abril

Entre curtas e longas-metragens, de documentários a filmes de terror, com animação pelo meio e a bandeira da inclusão hasteada. É nestes moldes que vai à tela a primeira edição da Ampla – promovida pela associação Horta Seca, em parceria com a Duplacena, a Javalimágico e a Culturgest –, que concentra no grande ecrã uma selecção de títulos premiados no ano que passou. Com mais de duas dezenas de projecções, alinha também workshops (como o do dia 2 de Abril, Luz, Telemóvel, Acção!, que ensina a fazer um filme com o smartphone, M/16, 14€) e sessões descontraídas, dedicadas aos mais novos (dia 3 de Abril, a partir das 11h30, M/8). Tudo concentrado no Pequeno Auditório da Culturgest, em Lisboa, com bilhetes a valer 2€ (crianças e jovens) e 4€ (adultos). O cartaz detalhado está disponível aqui.