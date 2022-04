Lei laboral: mudanças “em condições” de seguir para o Parlamento sem voltar à concertação

As alterações à lei laboral, negociadas pelo anterior executivo, estão em condições de seguir para o Parlamento, sem que tenham de voltar à concertação social. Este é o entendimento de Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência, que deixou claro nesta sexta-feira que a Agenda para o Trabalho Digno já foi alvo de um “fortíssimo debate” com os parceiros sociais e não há necessidade de voltar à estaca zero.